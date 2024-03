ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

L'avis prévient également les fabricants de médicaments génériques qu'un médicament peut être inscrit comme dormant même si les ventes ont repris pour une période pouvant aller jusqu'à six semaines. Cette situation est due au fait que les fabricants doivent informer Santé Canada au plus tard trente jours après la reprise des ventes du produit et, une fois que Santé Canada a été informée, la mise à jour de la base de données peut prendre deux semaines supplémentaires. Par conséquent, les fabricants de médicaments génériques risquent de déposer une PADN à une date donnée en supposant que leur PRC est acceptable aux termes de l'article C.08.001.1b), pour ensuite recevoir une décision négative au motif qu'un PRC au sens de l'article C.08.001.1a) était disponible et aurait dû être utilisé.

De même, les protections accordées à un médicament innovant dans les dispositions concernant la protection des données peuvent être perdues si le médicament n'est plus commercialisé au Canada (RAD, art. C.08.004.1(5)). Un médicament dormant peut être considéré comme non commercialisé. La protection des données s'applique en plus de toute protection par brevet accordée à un médicament innovant. Lorsqu'une demande d'autorisation de mise en marché déposée pour un médicament subséquent est basée sur une comparaison avec un médicament innovant, un avis de conformité ne peut être délivré que huit ans après l'autorisation de mise en marché du médicament innovant. Sans protection des données, un état « dormant » pourrait permettre à des médicaments génériques d'entrer sur le marché s'il n'y a plus de brevets en vigueur.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences from Canada

Discipline Matters Before The College Of Chiropractors Of Ontario (CCO): A Defence Lawyer's Perspective Gardiner Roberts LLP As legal counsel for chiropractors, we are often asked questions about what happens when a chiropractor is referred to the Discipline Committee of the College of Chiropractors of Ontario (the "CCO").

Health Canada Provides Clarifications On Application Of The Definition Of Canadian Reference Product Based On Dormant Status Smart & Biggar We previously reported Health Canada's March 27, 2023 consultation on its proposed application of the definition of Canadian reference product (CRP) based on "Dormant Status" under s. C.08.001.1(b)...

Top 10 List: What Health Professionals Need To Know About Discipline Committee Hearings Gardiner Roberts LLP In my opinion, here are the top 10 items that Health Professionals need to know about Discipline Committee hearings...

PMPRB "What We Learned Report" Released Cassels The Patented Medicine Prices Review Board Canada (PMPRB) published its "What We Learned Report" (Report) on February 15, 2024...

Employers Have Options To Address Questionable Medical Certificates Fogler, Rubinoff LLP An employee presents a medical certificate that states that the employee is to be off work for a designated period of time. No additional information is provided.