The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

En conclusion, la publication du bail octroie des garanties considérables aux locataires d'espaces industriels et commerciaux. Étant donné les coûts et les investissements qu'une entreprise effectue pour assurer l'aménagement de ses locaux, les conséquences d'une non-publication pourraient être importantes. En effet, l'effervescence du marché immobilier actuel, notamment dans le secteur industriel, accentue le risque que l'immeuble dans lequel vous louez des locaux soit vendu à des tiers. La récente transaction du Fonds de placement immobilier Cominar, qui s'est traduite par entre autres la vente de ses 190 bâtiments industriels au fonds d'investissement Blackstone, est un excellent exemple de l'appétit des financiers et promoteurs immobiliers pour les actifs industriels québécois.

L'avis de bail doit identifier le locateur et le locataire, et contenir la description de l'immeuble dans lequel sont situés les lieux loués. Il doit également indiquer la date d'entrée en vigueur et la date d'expiration ainsi que les droits de renouvellement du bail. Le contenu de l'avis doit, dans tous les cas, être attesté par un notaire ou un avocat .

