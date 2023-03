ARTICLE

Joignez-vous à nous pour une discussion instructive et opportune sur ce sujet entre des associés de notre groupe Concurrence, antitrust et investissement étranger et nos invités : l'honorable Navdeep Bains, vice-président, Banque d'investissement mondiale, Marchés des capitaux CIBC et ancien ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, et Edward M. Iacobucci, professeur de droit à l'Université de Toronto et auteur du document de travail sur les modifications à la Loi sur la concurrence demandé par le sénateur Howard Wetston.

D'importants changements qui seront apportés prochainement aux règles canadiennes visant la concurrence et l'investissement étranger auront une incidence sur l'ensemble des entreprises canadiennes, des investisseurs étrangers et des négociateurs d'opérations, et ce, tant dans leurs activités commerciales courantes que dans la planification réussie de leurs opérations et de leurs investissements. Ces changements imminents auront lieu dans le contexte mondial d'une divergence d'opinions politiques sur le rôle des règles relatives à la concurrence et à l'investissement étranger.

