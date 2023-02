ARTICLE

Ce contexte géoéconomique est une chance à ne pas rater pour le Canada, qui peut s'imposer comme un partenaire commercial idéal, selon François-Philippe Champagne. Bien sûr, « les gouvernements doivent faire partie de l'équation. Mais on ne gagne jamais avec les subventions », a noté le ministre fédéral en mêlée de presse. Ce qui devrait vraiment distinguer le Canada, c'est la qualité de sa main-d'oeuvre, son écosystème industriel, ses réserves de minéraux critiques, son énergie renouvelable et ses nombreux accords de libre-échange, sans parler de sa stabilité et de sa prévisibilité, a-t-il noté.

