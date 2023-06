ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

La majorité de la Cour d'appel adhère à cet argument. Selon celle-ci, la police identifie expressément le vandalisme et les actes malveillants comme risques couverts, à l'exception des dommages causés pendant que l'immeuble est en construction ou vacant, et ce, même si cette construction ou cette vacance a été autorisée par l'assureur. L'avenant joint à la police d'assurance est au même effet. De plus, la police exclut expressément les sinistres survenant pendant une vacance de plus de 30 jours consécutifs.

D'où toute l'importance d'une rédaction claire de la police d'assurance, de ses exclusions et de la clause de garantie hypothécaire, comme le rappelle la Cour d'appel du Québec dans son récent arrêt Roma Capital inc. c. Intact Compagnie d'assurance, 2023 QCCA 307. Dans cet arrêt, la Cour d'appel a dû interpréter une clause de garantie hypothécaire standard approuvée par le Bureau d'assurance du Canada, dans un contexte de vacance de l'immeuble autorisée par l'assureur et de vandalisme survenu alors que l'immeuble était vacant.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Insurance from Canada

Insurance Claimants Could Benefit From SCC Intervention Gluckstein Personal Injury Lawyers Barrie-area litigator Steve Rastin says he is hopeful the Supreme Court of Canada (SCC) will agree to weigh in on a recent court of appeal decision that he believes...

Spouses Do Not Have To Reside In The Same Dwelling To Meet The Definition Of "Spouse" In The Insurance Act And OPCF 44R McLeish Orlando LLP This recent Superior Court of Justice decision arises from a pedestrian motor vehicle collision where Larry Hamel was struck by an unidentified vehicle on September 20, 2019.

All Dressed Up And No Duty To Defend: Intentional Tort Claim "dressed Up" As Negligence Does Not Trigger Duty To Defend Gowling WLG The Court of Appeal had to decide whether the application judge erred in finding that an intentional and criminal act exclusion applied such that the insured was not entitled to a defence.

The Average Person's Perspective Matters When Interpreting An Insurance Policy Clark Wilson LLP The BC Court of Appeal delivered yet another reminder to insurers that, when interpreting policy wording, the policy must be read as a whole and the analysis must not be reduced to specific words viewed in isolation.

Late Notice And Relief From Forfeiture Rogers Partners LLP The applicants sold their home in 2011, when the Economical home insurance policy was in force.