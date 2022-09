ARTICLE

La cyberassurance est particulièrement complexe et coûte de plus en plus cher. Si vous avez le temps, l'une des mesures les plus judicieuses à prendre est de faire examiner votre police par un courtier en cyberassurance chevronné afin de vous assurer d'être adéquatement protégé en fonction de votre situation (cela pourrait même vous aider à réduire vos coûts ).

Les causes les plus courantes de l'interruption des activités d'une organisation sont généralement les incendies, les inondations, les conflits de travail, le vandalisme, l'agitation civile, les changements réglementaires et, depuis le piratage du réseau de la société AT&T en 1981 par le Capitaine Zap, les cyberattaques. Il n'y a pas de temps à perdre après une telle attaque. Voici donc quatre exemples de problèmes qu'entraînent généralement les cyberattaques et ce que vous devez savoir sur les couvertures d'assurance en cas d'interruption des activités et votre propre police.

Ceci est le premier article d'une série en trois parties. Reportez-vous à la partie2 pour obtenir des exemples d'exclusions à la cyberrassurance (et en apprendre plus sur la manière dont les assureurs et les assurés négocient ces questions), et à la partie3pour découvrir comment réduire vos coûts de cyberassurance .

