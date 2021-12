ARTICLE

Incidence – L'examen d'un contrat d'assurance nécessite du temps, de la main-d'œuvre et de l'expertise. Les équipes de direction et les gestionnaires de risques cherchent donc à s'adjoindre de spécialistes indépendants (souvent des avocats) afin de mieux comprendre les recommandations des courtiers d'assurance et les manières dont elles s'harmonisent avec leurs besoins d'affaires. Un examen externe s'avère en outre particulièrement avantageux pour les entreprises qui souscrivent à une assurance pour la première fois, souhaitent comparer plusieurs couvertures dans le cadre d'un processus de renouvellement, ou explorent l'autoassurance pour certains aspects de leur régime.

Contexte – Les sujets brûlants comme la cybersécurité, les changements climatiques, les contrecoups de la pandémie, l'augmentation des réclamations contre les dirigeants et les administrateurs et les primes élevées poussent les entreprises à réévaluer leurs régimes d'assurance pour maximiser leurs économies et optimiser leurs couvertures.

