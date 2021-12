Contexte. Les pertes d'exploitation sont normalement couvertes par le régime d'assurance d'une entreprise. Notre défense du Lloyd's Market dans le cadre des deux premières actions collectives liées à la COVID-19 au Canada - les affaires Workman Optometry en Ontario et Wataga Properties en Alberta - met en lumière une idée préconçue courante quant à l'assurance des pertes d'exploitation, à savoir celle qu'elle s'applique en contexte de pandémie. Le fait est que le libellé standard de la plupart des polices en la matière indique noir sur blanc que la couverture ne s'applique qu'au préjudice physique quelconque qui, causé par un événement catastrophique, empêche l'assuré d'exploiter son entreprise.



Conséquences. Pour l'assuré, les incendies, les inondations et les confinements imposés par le gouvernement sont du pareil au même sur le plan des conséquences : dans chaque cas, son entreprise est mise à l'arrêt pour plusieurs mois. Or si tout se joue dans les détails, les nombreuses entreprises qui manquent d'expertise de gestion interne des risques peuvent ne pas être au courant de ce que leur police couvre et exclut. C'est dire que la COVID-19 a causé de vilaines surprises à certaines. Le problème étant planétaire, Lloyd's Market collabore de façon proactive avec les gouvernements locaux pour établir s'il existe une meilleure solution que l'assurance en contexte de pandémie. Nous nous attendons également à ce que des assureurs clarifient leurs polices quant aux exclusions relatives aux maladies contagieuses.



Principal conseil. Nul propriétaire d'entreprise ne souhaite se faire prendre au dépourvu au moment de faire une réclamation. Révisez votre couverture annuellement avec votre courtier d'assurance, et n'hésitez pas à aborder les sujets difficiles et les scénarios hypothétiques. Les entreprises ne peuvent se permettre de présumer que les profits que leur coûtent les restrictions gouvernementales seront couverts par leur assurance des pertes d'exploitation. Aussi auraient-elles intérêt à explorer leurs options de couverture distincte.

