Conséquences. Nous nous attendons à ce que ce changement entraîne une réduction des primes chez les grandes entreprises et favorise l'accès à l'assurance des projets commerciaux et institutionnels québécois, tout en préservant l'esprit de l'article 2503, soit de veiller à ce que les personnes, en particulier les tierces parties préjudiciées, ne soient pas financièrement pénalisées par une bataille judiciaire onéreuse mettant à l'épreuve les limites de la police. C'est là une victoire tant pour les assureurs, qui verront de nouveau le Québec comme un marché propice, que pour les grandes entreprises et institutions qu'ils assurent, dont les coûts d'assurance dans les marchés dispendieux et rébarbatifs à l'assurance tels la construction devraient baisser.

