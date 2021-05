Dans ce webinaire, Joseph Reynaud et Nathalie Nouvet présentent les dernières tendances du domaine de l'insolvabilité et offrent un aperçu des secteurs d'industrie ayant vu le plus fort taux d'activité en 2020. Ils présentent également un aperçu des enjeux juridiques entourant le financement de litiges par des tiers, et commentent la récente décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire 9354-9186 Québec inc. c. Callidus Capital Corp., 2020 CSC 10, qui porte sur le financement des litiges dans les cas d'insolvabilité (56 minutes, 19 secondes).

