ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Lorsque des régimes enregistrés constituent une partie de la valeur nette d'une personne, tout plan successoral doit tenir compte de leur traitement fiscal au décès. Selon les circonstances, des occasions de préservation du patrimoine peuvent exister. De plus, il peut être possible de procéder à une répartition plus équitable du patrimoine de la personne décédée.

Enfin, l'enfant ou le petit-enfant du rentier qui est financièrement à sa charge et souffre d'une infirmité peut se prévaloir de l'option de transfert d'un REER à un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI). Le rentier décédé doit inclure le revenu et demander la réduction de la façon habituelle conformément aux règles relatives au « remboursement de primes » exposées ci-dessus. L'enfant ou le petit-enfant bénéficiera de la déduction correspondante. Le montant maximal qui peut être transféré à un REEI est de 200 000 $, montant qui est diminué de toutes les cotisations versées au REEI et de tous les montants qui y sont transférés.

Le roulement comporte moins d'étapes lorsque (i) le conjoint est l'unique bénéficiaire du REER; (ii) le produit est directement transféré à un REER dont le conjoint est l'unique rentier (ou à un autre instrument admissible); et (iii) le transfert a lieu au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année du décès (appelée « période exempte »). Si ces circonstances sont réunies et que l'institution financière émet le feuillet T4RSP directement au conjoint, l'inclusion de revenu peut d'abord être effectuée par le conjoint, qui peut également demander la déduction, et le représentant personnel n'est pas tenu d'inclure le produit du REER dans le revenu de la succession.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Tax from Canada

Cardinal Rules Of Donation Receipts Miller Thomson LLP One of the primary advantages of an organization becoming a registered charity is being able to issue official donation receipts.

Inheritance Tax Planning For Canadian Residents Rosen & Associates Inheritance tax planning is a pivotal component of estate management. In Canada, dealing with the intricate tax system can be a challenging endeavour, and understanding the nuances...

What To Do When CRA Refuses Taxpayer Relief – A Canadian Tax Lawyer's Case Commentary On Maverick V HMK, 2023 FC 1728 Rotfleisch & Samulovitch P.C. Subsection 220(3.1) of the Income Tax Act provides the Canada Revenue Agency with broad discretion to grant taxpayer relief within the 10-year limitation period.

Trustees Beware! New Trust Reporting And Disclosure Requirements Under The Income Tax Act Are Here – Are You Ready For Them? Stewart McKelvey New trust disclosure rules originally announced on February 27, 2018, are now in force, and trusts with taxation years ending on or after December 31, 2023...

How To Transfer A Retiring Allowance From An Employer To Your RRSP; How A Retiring Allowance Is Taxed Rotfleisch & Samulovitch P.C. A retiring allowance is a payment made by an employer to an employee when their employment is terminated. This payment is typically based on the employee's length of service and their position within the organization.