De plus, le juge a considéré qu'il y aurait un préjudice sérieux ou irréparable en l'absence d'un sursis d'application des dispositions de la Loi requérant la fermeture des puits et la restauration des sites de même que la communication et l'utilisation des données confidentielles et secrets commerciaux ayant fait l'objet d'investissements privés considérables par les demanderesses.

L'objet de la Loi est de mettre fin à la recherche et à la production d'hydrocarbures ainsi qu'empêcher l'exploitation de la saumure. Pour parvenir à cet objectif, le législateur a choisi de révoquer les licences d'exploration et de production et d'obliger les titulaires de licences révoquées à fermer définitivement leurs puits et procéder à la restauration des sites.

