ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Au cours de la dernière année, les tribunaux québécois ont rendu plusieurs décisions importantes que les employeurs canadiens devraient connaître.

Les membres du groupe Droit du travail du bureau de Montréal vous présentent 13 décisions qui ont été rendues par la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel et la Cour supérieure du Québec, ainsi que par le Tribunal administratif du travail du Québec et les arbitres de grief en 2023, et attirent votre attention sur certains dossiers à surveiller en 2024.

Les décisions présentées dans cette publication portent sur différents sujets, dont les suivants :

La notion d'établissement

Le congédiement déguisé

Les obligations des employeurs en matière de santé et sécurité du travail

Le harcèlement psychologique

Le congédiement pour faute grave

L'interprétation de clauses ambigües d'une convention collective

Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements ou si vous avez des questions, veuillez communiquer avec les auteur(e)s de la publication (voir la liste des personnes-ressources à droite) ou avec un membre de notre groupe de droit du travail.

Télécharger la publication

About Dentons

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances. Specific Questions relating to this article should be addressed directly to the author.