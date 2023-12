ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Si les principes énoncés dans cette décision ne sont pas complétement nouveaux, puisque les tribunaux québécois avaient déjà reconnu qu'un employeur pouvait être tenu responsable du point de vue pénal s'il avait fait défaut de protéger la santé et la sécurité de travailleurs d'un autre employeur, l'arrêt R. c. Grand Sudbury (Ville) vient augmenter la responsabilité des employeurs, notamment les propriétaires, et rappeler que le fait de ne pas avoir de contrôle sur les travailleurs ou les lieux de travail ne saurait être un moyen de défense suffisant.

Ceux-ci soulignent que le fait de considérer le propriétaire d'un chantier comme étant automatiquement l'employeur des travailleurs, que le constructeur embauche ou dont il loue les services, minerait l'architecture du régime et qu'il serait absurde de considérer que la Loi et les règlements obligent chaque employeur sur un chantier de construction à veiller au respect de toutes les mesures prévues dans la Loi et les règlements.

La Cour rappelle que les devoirs en matière de SST sont répartis entre diverses catégories d'acteurs sur le lieu de travail, y compris les constructeurs, les employeurs et les propriétaires. Il s'agit de devoirs qui sont concurrents et qui se chevauchent, c'est-à-dire que plusieurs acteurs peuvent être responsables des mêmes fonctions et mesures de protection, ce que la Cour appelle l'approche « de la ceinture et des bretelles ». Bref, si plusieurs acteurs d'un lieu de travail manquent à leur devoir de protéger la santé et la sécurité, ils ne peuvent pas invoquer les manquements des autres comme excuse pour justifier les leurs.

Le plus haut tribunal du pays a rendu une décision intéressante touchant les obligations des employeurs en matière de santé et de sécurité au travail le 10 novembre dernier dans l'affaire R. c. Grand Sudbury (Ville), 2023 CSC 28. Cette décision vient réitérer que la santé et la sécurité au travail (la « SST ») sont l'affaire de tous et qu'un employeur pourrait être tenu responsable d'un manquement en matière de SST même si ce manquement n'est pas le fait d'un de ses propres employés.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Employment and HR from Canada

Coming January 2024: Employer Payroll Deductions And Updated CRA Guidance For Remote Work Arrangements Borden Ladner Gervais LLP Due to the increased number of employees working on a full time remote basis following COVID-19, the Canada Revenue Agency (CRA) has updated its guidance to employers...

A "Truly Exceptional" Wrongful Dismissal Lerners LLP In a recent blog, we wrote about Milwid v. IBM Canada Ltd., 2023 ONSC 490 (CanLII), where the Superior Court of Justice...

A "Right" To Disconnect From Work? Not So Fast! Minden Gross LLP It may be trite to say, but the pandemic changed everything. The need to work from home left many workers struggling to balance their employer's urgent work...

Employer's Prompt And Direct Response To Racially Charged Comments Avoids Human Rights Violation McLennan Ross LLP The recent decision from the Human Rights Tribunal of Alberta (the "Tribunal") in Tolentino v His Majesty the King in right of Alberta (Alberta Justice and Solicitor General), 2023 AHRC 112...

Fixed-Term Contracts And The Duty To Mitigate Gardiner Roberts LLP Employers often mistakenly believe that they are better protected by choosing fixed-term (temporary) employment arrangements instead of indefinite (permanent) employment arrangements.