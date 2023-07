ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Près de 2 ans suivant sa publication dans la Gazette officielle du Québec, le Règlement modifiant le Règlement sur la santé et la sécurité du travail est entré en vigueur. Ces modifications ont pour effet de mettre à jour les dispositions règlementaires encadrant la prévention de l'exposition au bruit en milieu de travail, entrainant conséquemment des modifications aux obligations des employeurs.

Ainsi, depuis le 16 juin 2023, les employeurs québécois sont assujettis à de nouvelles obligations en matière de santé et sécurité du travail. Voici un bref survol de celles-ci, notamment en ce qui a trait à l'identification, à la correction et au contrôle de l'exposition au bruit dans les milieux de travail.

Identification :

En sus de l'obligation générale prévue à la Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ c S-2.1, laquelle commande aux employeurs d'utiliser les méthodes visant à identifier, contrôler et éliminer les risques susceptibles d'affecter la santé et la sécurité du travailleur. Les employeurs ont maintenant, en vertu du Règlement sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ c S-2.1, r 13 (ci-après le « RSST »), l'obligation spécifique d'identifier les situations de travail risquant de dépasser les valeurs limites d'exposition dans leur établissement et de déterminer les moyens raisonnables permettant d'éliminer ou de réduire le bruit à la source, ceux permettant de respecter les valeurs établies ainsi que ceux permettant de réduire l'exposition des travailleurs.

Les employeurs disposent d'un délai d'une année à compter du 16 juin 2023 pour procéder à l'évaluation initiale et devront répéter cette évaluation tous les 5 ans.

Il est à noter que la valeur limite d'exposition quotidienne au bruit a été révisée. Auparavant établie à 90dBa pour une journée de travail, elle est dorénavant de 85dBA pour la même période de 8 h.

Correction :

Les employeurs avaient déjà, depuis 2001, l'obligation de mettre en Suvre des moyens visant la prévention de l'exposition au bruit, le RSST prévoit maintenant des délais bien définis pour leur instauration.

En effet, les moyens visant l'élimination ou la réduction du bruit à la source doivent être entrepris dans l'année qui suit l'évaluation des situations de travail dépassant les valeurs limites. Si ceux-ci ne sont pas suffisants en vue du respect de valeurs limites d'exposition, les employeurs doivent dès lors mettre en Suvre les autres moyens raisonnables identifiés. La mise en Suvre de ces moyens susmentionnés doit être complétée avant le début de l'évaluation quinquennale suivante.

Le recours aux protecteurs auditifs ou la réduction du temps d'exposition quotidienne des travailleurs ne doivent être employés qu'en dernier recours, soit lorsque les moyens raisonnables sont en cours de mise en Suvre, lorsqu'ils ne peuvent être mis en Suvre ou lorsqu'ils ne sont pas suffisants pour réduire adéquatement l'exposition au bruit.

Au sujet des différents moyens raisonnables pouvant être mis en Suvre, ceux-ci sont maintenant abordés. On entend par « moyens raisonnables » des moyens permettant :

L'élimination ou la réduction à la source : le remplacement d'une machine ou d'un équipement, son entretien ou son maintien en bon état ou la réalisation de correctifs sur celle-ci/celui-ci.

Le respect des valeurs limites : tout moyen visant la limitation de la propagation du bruit tel que l'encoffrement d'une machine ou d'un équipement ou l'insonorisation d'un local ou d'un lieu.

La réduction de l'exposition des travailleurs : l'isolation d'un poste de travail.

Contrôle :

Alors que cette obligation était anciennement limitée aux établissements qui emploient plus de 50 travailleurs, tous les employeurs ont depuis le 16 juin dernier l'obligation de faire mesurer l'exposition au bruit par une personne qualifiée à la date où la mise en Suvre des moyens raisonnables est complétée ou dans les 30 jours suivant l'expiration du délai conféré pour l'identification des moyens lorsqu'aucun moyen raisonnable ne peut être mis en Suvre.

Les rapports de mesurage doivent être conservés dans un registre ou au programme de prévention pour une période de 10 ans, de même que la liste des situations de travail à risque de dépassement des valeurs limites, la date de leur identification ainsi que les moyens raisonnables entrepris et les dates du début et de la fin de leur mise en Suvre.

Finalement, en vertu de ces modifications, les employeurs sont tenus, lorsqu'ils exigent le port de protecteurs auditifs, de fournir aux travailleurs une formation théorique et pratique concernant le choix, l'ajustement, l'inspection et l'entretien des protecteurs auditifs, les risques associés au bruit et l'importance du port de ces protecteurs pendant toute la durée de l'exposition au bruit.

Conclusion

Cette mise à jour de la règlementation a pour objectif de protéger la santé des travailleurs par la réduction des risques de surdité professionnelle ainsi que la diminution des accidents du travail. En effet, en plus d'être susceptible d'entrainer une atteinte auditive chez les travailleurs exposés, l'exposition au bruit peut également affecter la concentration des travailleurs ainsi que nuire à la perception des consignes verbales et des avertissements sonores, augmentant alors les risques d'accident. Du fait que l'utilisation de protecteurs auditifs n'a pas pour effet d'éliminer ces risques, il est essentiel pour les employeurs d'adopter, tel qu'exigé par le RSST, une approche préconisant l'élimination et la réduction du bruit à la source.

For more information, visit our Occupational Health & Safety Law blog at www.occupationalhealthandsafetylaw.com

About Dentons

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances. Specific Questions relating to this article should be addressed directly to the author.