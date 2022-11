ARTICLE

Plus précisément, les associations demanderesses et intervenantes attaquaient ces dispositions puisqu'elles prévoient qu'il revient à la CNESST d'établir le lien entre les infractions pénales ou criminelles et l'exercice des activités pour lesquelles le permis est demandé, ce qui constitue une délégation illégale de pouvoirs.

Le 12 juin 2018, l'Assemblée nationale du Québec a adopté la Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d'autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille-travail , engendrant quelques modifications législatives portant notamment sur les agences de placement. Suivant ces changements, l'article 92.5 de la Loi sur les normes du travail (la « LNT ») prévoit désormais qu'il est obligatoire pour les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires de détenir un permis délivré par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (la « CNESST »).

