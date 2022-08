ARTICLE

Pour un aspect aussi fondamental de la réforme, l'application des règles concernant le nombre de travailleurs membres du comité de santé et de sécurité, la désignation des représentants des travailleurs au sein du comité et la fréquence minimale de ses rencontres est relativement complexe, surtout en milieu non syndiqué. La tenue ordonnée d'assemblée de travailleurs non syndiqués bien informés soulève des défis auxquels les employeurs doivent faire face sans beaucoup d'outils. Dans le doute, au risque de voir la validité de la constitution d'un comité mis en doute, mieux vaut consulter un spécialiste en temps utile.

L'employeur a donc intérêt à ce qu'un travailleur ou un groupe de travailleurs prennent l'initiative. Il pourrait solliciter des volontaires par un appel à tous et fournir du soutien technique et de l'information aux travailleurs intéressés, qui eux pourront rédiger et afficher un avis du scrutin et de l'assemblée de mise en candidature, ainsi qu'animer l'assemblée.

Nous présumons que ces personnes peuvent être présentes à l'assemblée et l'animer. Sinon, les travailleurs non syndiqués seraient laissés à eux-mêmes, sans formation et sans explications sur le processus d'élection, ni même sur le rôle d'un membre d'un comité de santé et de sécurité ou sur le rôle d'un tel comité.

L'un des changements importants introduits par la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail 1 (la « LMRSST ») est l'exigence imposée à tous les employeurs opérant un établissement de 20 travailleurs ou plus de mettre en place un comité de santé et de sécurité sans égard à la nature des activités qui y sont menées. Avant la réforme, seuls les employeurs opérant dans les « groupes prioritaires » étaient tenus à cette obligation.

