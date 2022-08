ARTICLE

Le juge se penche enfin sur l'obligation de mitigation des dommages du salarié. En effet, celui-ci n'a entrepris aucune démarche pour se trouver un nouvel emploi pendant une période de trois mois suivant son licenciement. Le juge considère que selon le prisme objectif de la conduite d'une personne raisonnable, le salarié a agi de façon raisonnable afin de réduire son préjudice. Après 17 ans de service, il faut accorder une période adéquate pour encaisser le choc de la perte d'emploi et penser à l'orientation de carrière, notamment en raison de la pandémie, la rareté d'un emploi similaire au Québec et du fait qu'il est âgé de 56 ans. Le comportement du salarié n'est donc pas un manquement à son obligation de minimiser ses dommages et il n'y a pas lieu de réduire le délai-congé.

Le salarié réclame un délai de congé de 21 mois, compte tenu de son âge et de son haut niveau d'expertise propre aux technologies informatiques et de communications dans le domaine maritime. L'employeur invoque que le licenciement du salarié relève d'un cas de force majeure en lien avec la pandémie et qu'elle ne lui doit rien.

La pandémie de la COVID-19 a été, et continue d'être, la source de plusieurs incertitudes pour les employeurs. Entre autres, la caractérisation de la pandémie de la COVID-19 comme élément de force majeure dans le cadre de relation contractuelle a fait l'objet de plusieurs interrogations au courant des dernières années. Tout récemment, la décision de la Cour supérieure du Québec, Nadeau c. Groupe Desgagnés inc., 2022 QCCS 2516, a abordé le sujet et conclu que la perte de plusieurs millions de dollars en raison de la pandémie n'est pas une force majeure qui relève l'employeur de son obligation de donner un délai-congé raisonnable à la suite d'un licenciement.

