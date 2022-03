ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

5. Corbeil et Ville de Longueuil — Service de Police, 2021 QCTAT 3185; Laverdière et Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (Opérations régionales), 2021 QCTAT 5644.

Il reste à voir comment, au cours des prochains mois, les nouvelles obligations des employeurs en matière de prévention, notamment en regard des lieux de télétravail et du contrôle qu'ils peuvent et doivent avoir sur ces lieux, lesquels sont pour la plupart des domiciles privés, se matérialiseront. Des arguments seront sans doute développés à la lumière d'une décision rendue en 2019 par la Cour suprême du Canada en matière de santé et de sécurité de compétence fédérale. Cette décision conclut que l'obligation des employeurs d'inspecter le lieu de travail ne s'étend pas à celui qui est hors de leur contrôle, dont la résidence personnelle d'un employé. 8 Il sera intéressant de suivre l'évolution de la position des tribunaux québécois sur cette question, et l'impact que cela aura sur les milieux de travail. On s'intéressera également au télétravail, surtout en tenant compte des récentes modifications apportées à la LSST qui précisent que le domicile constitue un lieu de travail, s'il est utilisé pour y effectuer du télétravail.

Le Tribunal rappelle qu'aucun de ces critères n'est prépondérant et qu'il faut les considérer dans leur ensemble. Concernant le critère de connexité, il insiste sur le contexte dans lequel est survenu l'accident. En l'espèce, la chute est survenue pendant une pause-dîner, laquelle est permise par l'employeur et fait donc partie de l'organisation du travail qu'il détermine. Le Tribunal ajoute que cela relève donc de la sphère professionnelle de la travailleuse puisque l'activité s'inscrit dans le cadre des activités, attentes, préoccupations et objectifs de l'employeur. Le Tribunal note également la concomitance temporelle entre la déconnexion du travail et la chute. Il accepte la réclamation de la travailleuse, précisant que l'événement est survenu non pas pendant qu'elle prenait son dîner, mais quelques minutes à peine, après qu'elle ait quitté son poste pour aller dîner.

Le Tribunal met en évidence que dans le cas d'un travailleur qui exécute ses fonctions en télétravail et à domicile, le passage de la sphère professionnelle à la sphère personnelle, et vice-versa, est plus fréquent pendant un quart de travail. Toutefois, la LATMP ne fait pas de distinction entre un travailleur qui travaille à domicile ou dans les lieux physiques de l'employeur, car l'objectif de la loi reste le même, soit l'indemnisation des lésions professionnelles.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Employment and HR from Canada

Taking Away Important Responsibilities For Misconduct: Arbitrator Substitutes Permanent Disciplinary Demotion For Discharge Roper Greyell LLP – Employment and Labour Lawyers When considering potential discipline for poor performance, a novel labour arbitration decision suggests a demotion – a permanent disciplinary demotion – may be an appropriate response.

Million Dollar Judgement Includes British Columbia's Highest-Ever Award For Injury To Dignity Fasken In Francis v. Ministry of Justice, the Human Rights Tribunal awarded $964,197.24 to a complainant, LF. This award included $176,000 for injury to dignity, which is the highest ever award for this category in BC.

Arbitrator Finds Employee's False Attestation On COVID Screening As Just Cause For Termination CCPartners A recent decision from Arbitrator Eli Gedalof, Johnson Controls Canada v Teamsters Local, Union 419 (Williams Grievance), offers more insight into the importance of COVID-19 policies...

Accessibility Standard For Employment – Compliance Deadline For All Employers: May 1, 2022 Thompson Dorfman Sweatman LLP The Accessibility for Manitobans Act (the "AMA") has established certain standards to achieve accessibility for Manitobans disabled by a barrier.

Ontario, Canada To Introduce Legislation Requiring Employers To Disclose Electronic Monitoring Of Workers Littler - Canada On February 24, 2022, Ontario announced that later this month, in an effort to protect the privacy of employees, it will be the first province to introduce legislation requiring employers to tell their workers...