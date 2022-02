ARTICLE

L'employée occupait un poste de technicienne en informatique et rendait sa prestation de travail à partir de son domicile. Alors qu'elle sortait prendre une pause à l'extérieur, elle est tombée dans les escaliers de sa résidence. Un médecin a par la suite posé un diagnostic de fracture de la malléole externe de la cheville droite. Quelques jours plus tard, l'employée a rencontré un orthopédiste qui lui a annoncé qu'il serait nécessaire de procéder à une chirurgie et qu'un arrêt de travail serait requis. Le jour même, l'employée a informé son employeur de la situation.

