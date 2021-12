ARTICLE

Les agissements du salarié ont causé de l'inquiétude parmi le personnel de la résidence et pouvaient potentiellement mettre à risque la santé et la sécurité des employés et résidents.

Lorsqu'ils étaient en zone chaude, les employés devaient obligatoirement porter leurs EPI, soit la jaquette, la visière, le masque et les gants. Or, le 26 décembre 2020, à son arrivée au travail, le salarié n'a pas enfilé de gant, puisqu'il était d'avis que le lavage des mains était préférable. Une autre employée a alors avisé la responsable de la résidence ainsi que l'éducatrice spécialisée du CIUSSS que le salarié ne respectait pas les mesures sanitaires, et qu'elle craignait pour sa propre sécurité et la sécurité de ses proches et des résidents.

Le salarié travaillait pour l'employeur depuis 2012 et occupait un poste de préposé aux bénéficiaires depuis mars 2020 dans un centre d'hébergement. En décembre 2020, un premier résident a été déclaré positif à la COVID-19. Une éclosion majeure s'en est alors suivi : 21 des 23 résidents ainsi que la moitié du personnel de l'établissement ont été contaminés. Par conséquent, la totalité de la résidence, à l'exception de la salle de repas et le vestiaire, a été déclarée comme une zone chaude, soit la zone de traitement réservée aux utilisateurs ayant un diagnostic confirmé de COVID-19 et où des mesures de précaution supplémentaires sont appliquées.

