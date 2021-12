ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Pour les employeurs dont la nature du travail exige une présence physique en entreprise, il y a lieu de se questionner sur les moyens à privilégier pour assurer la sécurité de l'ensemble des travailleurs. Un nombre croissant d'employeurs ont instauré une politique de vaccination obligatoire ou de dépistage. La légitimité d'une politique de vaccination a récemment été confirmée par un arbitre de grief, même si ce même arbitre a reconnu que la divulgation du statut vaccinal constituait une atteinte à la vie privée 3 . Dans certaines situations, les tests de dépistage pourraient présenter une alternative à la vaccination obligatoire, d'autant plus que les tests sont généralement considérés comme moins intrusifs que la vaccination. Il reste cependant à évaluer leur efficacité réelle comme mode de prévention des infections, au travail, considérant que le variant Omicron est beaucoup plus contagieux et que ces tests ont une précision et une fiabilité moindres que les tests PCR.

François Vincent, vice-président pour le Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), s'est dit inquiet de ce développement en rappelant que 64 % des PME de la province ne peuvent tout simplement pas mettre en place le télétravail, vu leur modèle d'affaires. Selon monsieur Vincent, dont les propos sont rapportés par La Presse, il demeure possible d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs présents sur les lieux physiques du travail, « notamment avec un pourcentage de vaccination élevé et toutes les mesures prises par les entreprises, dont certaines vont même plus loin que ce qui est déjà prescrit ».

Face à la propagation du variant Omicron en Ontario (variant deux à trois fois plus contagieux que le précédent variant Delta) et à l'augmentation des cas de COVID-19 au Québec, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé de nouvelles directives de santé publique lors d'une conférence de presse tenue le 14 décembre 2021. Notamment, il est désormais recommandé aux employeurs de favoriser le retour au télétravail. D'ailleurs, le Conseil du trésor a exigé un retour complet au télétravail pour l'ensemble de ses fonctionnaires.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Employment and HR from Canada

Arbitrator Holds Mandatory Vaccination Policy Is Unreasonable Filion Wakely Thorup Angeletti LLP In Electrical Safety Authority v Power Workers' Union, a decision issued on November 11, 2021, an Ontario arbitrator held that the Electrical Safety Authority (the "ESA")'s mandatory COVID-19 vaccination policy was unreasonable.

Law Firm Obtains Injunction Against Former Associate After Thanksgiving Weekend Coup Gardiner Roberts LLP At 1 p.m. on the Friday afternoon of the October 2021 Thanksgiving long weekend, a lawyer employed as an associate in the Brampton location of the firm of Sokoloff Lawyers closed the office...

Are Employees Entitled To Sick Pay When Self-Isolating? Arbitration Award Provides Guidance Torkin Manes LLP In a recent Arbitration Award, Arbitrator Jesin addressed the issue of whether and when employees who are required to isolate because of possible exposure to COVID-19, are entitled to sick pay...

BC Human Rights Tribunal Confirms That The Duty To Accommodate Does Not Extend To Providing Employees With Unproductive Work Roper Greyell LLP – Employment and Labour Lawyers In Kelly v. Saputo Dairy Products Canada, 2021 BCHRT 128, the BC Human Rights Tribunal dismissed a complaint made by a former employee claiming that his employer failed to take adequate steps...

AHRC Decision Provides Guidance To Employers On Assessing Disability And Religious Based Exemption Requests And Takeaways For Employer COVID-19 Policies McCarthy Tétrault LLP On November 12, 2021, the Chief of the Commission and Tribunals (the "Chief") in Alberta issued a decision in favour of a mandatory mask policy...