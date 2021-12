ARTICLE

1. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes et Société canadienne des postes, décision non rapportée, 30 novembre 2021.

L'arbitre a rejeté la demande du syndicat au motif que celle-ci ne satisfaisait pas les critères nécessaires à l'injonction, dont celui de la prépondérance des inconvénients et du préjudice irréparable. En arrivant à cette décision, l'arbitre s'est appuyé sur la décision qui a récemment été rendue par la Cour supérieure de justice de l'Ontario dans l'affaire Amalgamated Transit Union, Local 113 and Toronto Transit Commission 3 . Il a conclu qu'il n'y aurait pas de préjudice irréparable pour les membres du syndicat si la politique de vaccination obligatoire entrait en vigueur. Il a aussi conclu que la prépondérance des inconvénients jouait en faveur de l'employeur, étant donné qu'il est dans l'intérêt public de promouvoir la vaccination et de réduire le risque de transmission de la COVID-19 en milieu de travail.

De nombreux employeurs ont mis en place une politique de vaccination obligatoire contre la COVID-19 au cours des derniers mois, ce qui a entraîné une série de contestations juridiques, tant de la part des syndicats que des employés. Au cours des dernières semaines, des décisions ont été rendues pour évaluer le caractère raisonnable des politiques de vaccination sur le fond et pour déterminer si les tribunaux et les arbitres devaient accepter d'accorder des injonctions pour empêcher ou retarder la mise en ouvre de politiques de vaccination obligatoire par les employeurs, jusqu'à ce que les contestations juridiques qui ont été déposées aient fait l'objet d'une décision. Le présent bulletin de l'Espace RH porte principalement sur cette dernière catégorie de décisions. Il présente un exemple de la décision rendue le 30 novembre 2021 par l'arbitre Kevin Burkett dans l'affaire Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes et de la Société canadienne des postes 1 .

