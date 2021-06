ARTICLE

Dans les milieux de travail situés en zone jaune et verte, le port du masque en continu est désormais recommandé plutôt qu'obligatoire, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans la mesure où la distanciation physique de 2 mètres est respectée OU lorsqu'une barrière physique est installée. Autrement dit, les employés devront respecter la distanciation physique de 2 mètres OU être protégés par une barrière physique OU porter un masque. Par ailleurs, le port de la protection oculaire sera dorénavant facultatif, sauf si celui-ci était déjà requis selon les exigences règlementaires applicables. De plus, le nettoyage des outils et des équipements lors du partage est, lui aussi, facultatif en zone jaune et verte.

Pour les régions qui se trouvent actuellement en zone rouge ou orange, l'ensemble des mesures de prévention demeurent les mêmes. Cela signifie notamment que le télétravail demeure obligatoire et le port des équipements de protection (masques et protection oculaire) continue d'être requis. De plus, les outils et les équipements doivent obligatoirement être nettoyés au moment d'être partagés.

Plusieurs mesures de prévention seront toutefois maintenues, et ce, sans égard au palier d'alerte applicable. En effet, l'hygiène des mains, l'exclusion des personnes symptomatiques, le respect de l'étiquette respiratoire, le nettoyage et la désinfection des surfaces comme les toilettes et salles à manger ainsi que des surfaces fréquemment touchées à chaque quart de travail demeureront obligatoires.

Le 7 juin 2021, plusieurs régions du Québec, incluant Montréal, ont vu leur palier d'alerte changer de couleur dans le cadre du plan de déconfinement progressif du gouvernement provincial. En effet, le Québec ne compte désormais aucune région dans le palier rouge, et certaines régions sont maintenant passées au vert. De plus, la plupart des grandes villes du Québec incluant Montréal, Laval, Québec et Gatineau se trouvent présentement dans le palier orange.

