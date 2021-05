À mesure que la situation relative à la pandémie de COVID-19 évolue en Ontario, le gouvernement provincial publie et ajuste régulièrement les restrictions sur les activités commerciales en fonction des derniers développements. Ce billet, qui sera mis à jour régulièrement à mesure que la situation évoluera, fait le point sur les dernières réponses de la province face à la crise, en se concentrant sur les aspects les plus pertinents pour les activités commerciales de la province.

La dernière mise à jour publiée le 13 mai 2021 fournit des renseignements sur les mesures que le gouvernement de l'Ontario a instaurées le 16 avril pour renforcer et étendre le « décret ordonnant de rester à domicile » de la province. Ces mesures resteront désormais en place au moins jusqu'au 2 juin 2021.

Le 13 mai : prolongation des restrictions visant l'obligation de rester à domicile jusqu'au 2 juin

Le 16 avril 2021, le gouvernement de l'Ontario a dévoilé des mesures supplémentaires visant à réduire la propagation de la COVID-19. Le 13 mai, la date de fin des mesures a été reportée du 20 mai au 2 juin. Ces mesures comprennent ce qui suit :

une attention accrue portée par le ministère du Travail aux inspections des lieux de travail et à l'application des restrictions en vigueur, y compris les protocoles de sécurité sur les lieux de travail et le recours optimal au télétravail, lorsque cela est possible;

des restrictions visant les déplacements terrestres interprovinciaux entre l'Ontario et ses voisins, le Québec et le Manitoba;

la suspension des travaux de construction non essentiels, y compris les travaux de construction effectués à des centres commerciaux, à des hôtels et à des tours de bureaux;

la réduction de la capacité d'accueil des magasins de détail autorisés à rester ouverts, qui est portée à 25 %;

la fermeture de certaines installations extérieures comme les terrains de golf et de basketball, etc.

Alors que l'annonce du 16 avril 2021 indiquait au départ que les terrains de jeu seraient fermés et que les policiers et les agents spéciaux disposeraient de pouvoirs accrus leur permettant de demander aux gens de confirmer les motifs pour lesquels ils ne sont pas à leur domicile, le gouvernement a indiqué le 17 avril 2021 qu'il avait décidé de ne pas aller de l'avant avec ces mesures.

Notre groupe Emploi et travail a rédigé un billet qui examine certaines incidences de ces changements du point de vue de l'employeur.

L'Ontario déclare une situation d'urgence et prend un décret ordonnant de rester à domicile dans l'ensemble de la province à compter du 8 avril 2021

Compte tenu de l'augmentation constante des admissions dans les hôpitaux et dans les services de soins intensifs en raison de la COVID-19, le gouvernement de l'Ontario a annoncé le 7 avril 2021 qu'un « décret ordonnant de rester à domicile » (le « décret ») entrera en vigueur le jeudi 8 avril 2021 à 0 h 01. Aux termes du décret, les Ontariens de toutes les régions seront tenus de rester à domicile, sauf pour effectuer certaines activités essentielles principalement limitées à ce qui suit :

Se rendre au supermarché ou à la pharmacie;

Aller chez le médecin ou chez un autre fournisseur de soins de santé;

Faire de l'exercice à l'extérieur;

Effectuer un travail qui ne peut être effectué à distance.

Les détaillants de l'Ontario feront l'objet de nouvelles restrictions importantes aux termes du décret.

La plupart des commerces de détail non essentiels devront limiter leurs activités à la cueillette en bordure de trottoir, sur rendez-vous, entre 7 h 00 et 20 h 00 et à la livraison entre 6 h 00 et 21 h 00;

Les activités d'achat en personne dans les magasins de vente au rabais et dans les grandes surfaces seront limitées aux biens essentiels seulement (par ex. les produits d'épicerie, les produits pour les animaux de compagnie, les produits d'entretien ménager et les produits de soins de santé et de soins personnels);

Les centres commerciaux seront autorisés à exercer des activités de cueillette en bordure de trottoir et de livraison, tandis que les services fournis à l'intérieur seront très limités (voir le communiqué);

Certaines catégories de détaillants pourront rester ouverts à 25 % de leur capacité, notamment les magasins de vente d'équipement de sécurité, les détaillants d'appareils fonctionnels (par ex. les aides auditives ou les aides à la marche), les opticiens, les services de location d'automobiles et d'équipement, les concessionnaires automobiles et les concessionnaires de bateaux, les commerces de réparation d'automobiles et les sections des commerces de détail exploités par des fournisseurs de services de télécommunications qui sont consacrées à la vente et à la réparation de téléphones cellulaires.

Le gouvernement s'engage également à augmenter les inspections des lieux de travail, particulièrement dans les « zones chaudes » régionales.

« Frein d'urgence » appliqué dans la province qui passe au palier de confinement le 3 avril 2021

Le jeudi 1er avril 2021, le premier ministre de l'Ontario Doug Ford a annoncé que les 34 régions sanitaires de la province passeront au palier de confinement à compter du samedi 3 avril à 0 h 01. Par conséquent, le nouveau cadre d'intervention à code de couleurs sera mis en pause et l'ensemble de la province sera assujettie à la même série de restrictions, qui sont semblables à celles ayant été préalablement appliquées à Toronto, dans la région de Peel et dans d'autres régions sanitaires de la catégorie « Gris (Confinement) ».

Les nouvelles mesures, qui s'appliqueront pendant au moins un mois, obligent les Ontariens à rester le plus possible à la maison, à limiter les contacts étroits à leur propre ménage, les rassemblements extérieurs à cinq personnes et à respecter la distanciation physique appropriée dans tous les cas. Le gouvernement ne prend pas de décret officiel de maintien à domicile.

Pendant le confinement, les entreprises de services personnels (par ex. les salons de coiffure) seront fermées, tout comme les installations récréatives intérieures et extérieures. Les restaurants vont retourner aux services de commandes à emporter et aux services de livraison seulement, puisque les repas à l'intérieur et à l'extérieur seront interdits. Les commerces de détail qui vendent des biens essentiels pourront exercer leurs activités à 50 % de leur capacité, tandis que les autres détaillants seront autorisés à exercer leurs activités à 25 % de leur capacité.

La région d'Ottawa passe au palier rouge (Contrôler) le 19 mars 2021

Le gouvernement provincial a annoncé qu'à compter du vendredi 19 mars 2021 à 0 h 01, la circonscription sanitaire d'Ottawa passera au palier rouge (Contrôler) du nouveau cadre visant les restrictions liées à la pandémie. Cette décision prise en collaboration avec les autorités de santé publique de la province découle de l'augmentation observée d'environ 25 % du taux de cas dans la circonscription sanitaire d'Ottawa entre le 10 mars et le 15 mars.

Entretemps, cinq régions – Toronto et la région voisine de Peel, le comté de Lambton (y compris la ville de Sarnia) et les districts de Sudbury et de Thunder Bay dans le nord de l'Ontario – demeurent au palier gris (Confinement).

Voici la liste complète des régions sanitaires de l'Ontario :

Gris (Confinement) : Lambton | région de Peel | Sudbury et ses districts | district de Thunder Bay | Toronto.

Rouge (Contrôler) : Région de Durham | région de Halton | Hamilton | région de Niagara | district de North Bay-Parry Sound | Nord-Ouest | Ottawa | Peterborough | district de Simcoe-Muskoka | région de Waterloo | Wellington-Dufferin-Guelph | Windsor-Essex | région de York.

Orange (Restreindre) : Comté de Brant | Chatham-Kent | Est de l'Ontario | Haldimand-Norfolk | Middlesex-London | Porcupine | Sud-Ouest | Timiskaming.

Jaune (Protéger) : Algoma | district de Haliburton-Kawartha-Pine Ridge | Huron-Perth | Leeds-Grenville et Lanark | comté et district de Renfrew.

Vert (Prévenir) : Grey-Bruce | Hastings-Prince Edward | Kingston-Frontenac-Lennox et Addington.

Des renseignements exhaustifs à propos des restrictions qui s'appliquent à chacun des cinq paliers de « couleur » sont disponibles ici.

Trois dernières régions réintègrent le nouveau cadre le 8 mars 2021; d'autres reclassements prennent effet dans certaines régions

Le 5 mars 2021, le gouvernement de l'Ontario a annoncé qu'en date du lundi 8 mars 2021, les trois dernières régions sanitaires qui étaient toujours visées par le décret de maintien à domicile du 26 décembre 2020 allaient réintégrer le nouveau cadre « à code de couleurs ».

Plus précisément, Toronto et la région voisine de Peel seront classées « gris (« Confinement ») » – catégorie la plus restrictive – tandis que North Bay-Parry Sound sera classée « rouge (Contrôler) ». Ce classement permettra notamment plus d'achats en personne dans ces trois régions et accordera davantage de latitude en ce qui concerne les rassemblements extérieurs, sous réserve du respect des règles portant sur les limites numériques et sur la distanciation sociale.

En outre, les régions sanitaires suivantes qui avaient déjà réintégré le nouveau cadre changeront de palier :

Peterborough, Sudbury et Simcoe-Muskoka passeront au rouge (les deux premières régions « montent » et la dernière « baisse » dans le classement);

et passeront au rouge (les deux premières régions « montent » et la dernière « baisse » dans le classement); Haldimand-Norfolk et Timiskaming, qui étaient respectivement classées en jaune et en vert passeront à l'orange, « montant » ainsi dans le classement);

et qui étaient respectivement classées en jaune et en vert passeront à l'orange, « montant » ainsi dans le classement); Haliburton-Kawartha-Pine Ridge et Renfrew passeront au jaune (la première région « baisse » et la seconde « monte » dans le classement).

Toutes les autres régions sanitaires de l'Ontario demeurent aux paliers indiqués dans notre billet du 1er mars 2021 (voir ci-après ou le site Web gouvernement de l'Ontario pour plus de détails).

Deux qui montent, sept qui baissent : l'Ontario annonce des reclassements dans le cadre régional le 1er mars 2021

Le gouvernement de l'Ontario a annoncé dernièrement qu'en date du lundi 1er mars 2021, un certain nombre de régions sanitaires de la province seront placées dans de nouvelles catégories à code de couleurs à l'intérieur du nouveau cadre d'intervention pour la COVID-19 de la province. Dans la plupart des cas, les régions en question seront reclassées en catégories moins restrictives, mais dans deux cas – Simcoe-Muskoka et Thunder Bay – les mesures les plus restrictives (« Confinement ») seront désormais en vigueur.

Voici la liste complète des régions sanitaires de l'Ontario. Celles dont le classement a été modifié en date du 1er mars sont indiquées en gras :

Gris (Confinement) : District de Simcoe-Muskoka, district de Thunder Bay.

Rouge (Contrôler) : Région de Durham, région de Halton, Hamilton, région de Niagara, région de Waterloo, Wellington-Dufferin-Guelph, Windsor-Essex, région de York.

Orange (Restreindre) : Comté de Brant, Chatham-Kent, Est de l'Ontario, district de Haliburton-Kawartha-Pine Ridge, Lambton, Middlesex-London, Ottawa, Porcupine, Southwestern, Sudbury et ses districts.

Jaune (Protéger) : Algoma, Haldimand-Norfolk, Huron-Perth, Northwestern, Peterborough.

Vert (Prévenir) : Grey-Bruce, Hastings-Prince Edward, Kingston, Frontenac et Lennox & Addington, Leeds-Grenville et Lanark, comté et district de Renfrew et Timiskaming.

Trois des régions sanitaires de l'Ontario – North Bay-Parry Sound, Peel et Toronto – resteront hors du nouveau cadre au moins jusqu'au lundi 8 mars 2021. Dans ces régions, le décret de maintien à domicile qui a été promulgué le 26 décembre 2020 et qui a préséance sur le nouveau cadre, demeure en vigueur.

La région de York réintègre le nouveau cadre lundi 22 février 2021; la réintégration de Toronto, Peel et North Bay est reportée (19 février 2021)

Le 19 février 2021, le premier ministre de l'Ontario Doug Ford a annoncé qu'en consultation avec les autorités de santé locales, le gouvernement de l'Ontario a décidé que la réintégration de Toronto, Peel et North Bay-Parry Sound dans le nouveau cadre sera reportée au moins jusqu'au lundi 8 mars 2021. Ces régions continueront de suivre le décret de maintien à domicile qui avait été initialement imposé à l'ensemble de la province fin décembre 2020. La quatrième région qui restait soumise au décret de maintien à domicile, soit la région de York, a amélioré ses statistiques de Covid-19 au point de justifier sa réintégration au nouveau cadre à compter du lundi 22 février 2021 à 0 h 01.

Également, à compter du lundi 22 février 2021, la détérioration de la situation dans la région de Lambton dans le sud-ouest de l'Ontario (y compris dans la ville de Sarnia) requerra que la région passe du palier orange (Restreindre) à rouge (Contrôler).

La plupart des régions de l'Ontario reviennent au nouveau cadre (16 février 2021)

Depuis le 16 février 2021, le statut d'« ouverture » de toutes les régions sanitaires de l'Ontario, sauf quatre, est à nouveau basé sur le nouveau cadre établissant un code de couleurs que la province a dévoilé en novembre 2020. Depuis le 26 décembre 2020, ce nouveau cadre a été mis de côté au profit d'un confinement à l'échelle de la province. Les désignations régionales sont les suivantes :

Gris (Confinement) : Région de Niagara. [note : ce type de confinement diffère de celui préconisé par l'ancien décret de maintien à domicile]

Rouge (Contrôler) : Chatham-Kent, région de Durham, région de Halton, Hamilton, Middlesex-London, région de Waterloo, district de Simcoe-Muskoka, Sud-Ouest, district de Thunder Bay, Wellington-Dufferin-Guelph, Windsor-Essex.

Orange (Restreindre) : Comté de Brant, Est de l'Ontario, Haldimand-Norfolk, district de Haliburton-Kawartha-Pine Ridge, Huron-Perth, Lambton, Ottawa, Porcupine, Sudbury et ses districts.

Jaune (Protéger) : Algoma, Grey-Bruce, Northwestern, Peterborough.

Vert (Prévenir) : Hastings-Prince Edward, Kingston, Frontenac et Lennox & Addington, Leeds-Grenville et Lanark, comté et district de Renfrew et Timiskaming.

Quatre des régions sanitaires de l'Ontario - North Bay-Parry Sound, Peel, Toronto et York – resteront hors du nouveau cadre jusqu'au 22 février 2021 au plus tard. Dans l'intervalle, ces régions continueront à être soumises aux décrets de confinement et de maintien à domicile qui sont en vigueur depuis le 26 décembre 2020.

Les détails du nouveau cadre révisé se trouvent ci-après.

Fin de l'état d'urgence et autorisation des réouvertures limitées aux termes du nouveau cadre (8 février 2021)

Le 8 février 2021, le gouvernement de l'Ontario a annoncé que l'état d'urgence qui était en vigueur depuis le 13 janvier 2021 prendrait fin le mercredi 10 février 2021 à 0 h 01. À ce moment-là, la province retournera au cadre de catégorisation des risques régionaux « à codes de couleur » (le « nouveau cadre ») qui était utilisé auparavant.

Même si l'état d'urgence prend fin, il est maintenant prévu que le décret de maintien à domicile continuera de s'appliquer dans la plupart des régions de l'Ontario jusqu'au 16 février 2021. Les exceptions sont la ville de Toronto et les régions adjacentes de Peel et de York, où le décret de maintien à domicile a été prolongé jusqu'au 22 février 2021, et les régions suivantes, dans lesquelles le décret sera levé le 10 février 2021 :

Hastings-Prince Edward;

Kingston, Frontenac et Lennox et Addington;

Comté et district de Renfrew.

Ces trois régions retourneront au palier « vert » (« prévenir ») le 10 février 2021. Toutes les autres régions demeureront au palier « gris » (« confinement ») pour le moment.

La plupart des obligations du nouveau cadre sont inchangées, mais certaines modifications importantes ont été apportées, principalement pour favoriser le magasinage intérieur tout en renforçant les mesures de protection applicables aux entreprises. Les obligations nouvelles et ajustées sont notamment les suivantes :

Rajustement de la capacité des supermarchés (y compris les dépanneurs et les pharmacies) de 50 % à 75 % dans les zones de palier gris et rouge et de 25 % à 50 % pour les détaillants non alimentaires (y compris les centres commerciaux) (le premier pourcentage correspond aux zones de palier gris et le second aux zones de palier rouge);

Obligation pour les entreprises des zones de palier gris et rouge d'afficher leur limite de capacité;

Obligation pour toutes les entreprises d'afficher un plan de sécurité;

Obligation* de placer des affiches à l'extérieur des locaux qui indiquent clairement les modes de dépistage de la Covid-19 avant d'entrer dans les locaux;

Obligation* de dépistage actif des employés avant qu'ils n'entrent dans l'entreprise;

Obligation * de dépistage actif des clients avant qu'ils n'entrent dans des centres commerciaux couverts.

*Il est important de noter que les obligations de dépistage des employés et des clients (et d'affichage de la signalisation) susmentionnées s'appliquent sous réserve de directives et ordonnances précises qui pourraient être prises par le médecin hygiéniste en chef ou un autre fonctionnaire de santé publique.

Le gouvernement permettra également au médecin hygiéniste en chef d'ordonner à une région de retourner au palier gris avec effet immédiat, si la situation de la région empirait soudainement. Le gouvernement appelle cela un mécanisme de « frein d'urgence » qui permet d'éviter d'adopter de nouveaux règlements lorsqu'un changement immédiat de politique est crucial.

Dans son communiqué, le gouvernement observe l'utilisation accrue des inspections : au cours du premier mois de l'année 2021, plus de 1 100 magasins à grande surface et autres commerces de détail essentiels (ainsi définis) ont reçu la visite d'équipes d'inspection provinciales, qui ont délivré un total de 112 contraventions.

Deuxième situation d'urgence et nouveau décret de maintien à domicile (12 janvier 2021)

Le 12 janvier 2021, en réponse à la flambée de COVID-19 qui met à rude épreuve le système de santé de l'Ontario, le premier ministre Doug Ford a déclaré l'état d'urgence provincial (à compter de 0 h 01 le mercredi 13 janvier 2021) pour la première fois depuis juillet 2020.

En outre, à compter de 0 h 01 le jeudi 14 janvier 2021, l'Ontario imposera une série de restrictions visant à réduire le nombre de contacts susceptibles de propager le virus.

Comme annoncé lors de la conférence de presse du premier ministre et dans le communiqué de presse qui l'accompagne, ces mesures comprennent celles qui sont décrites ci-après. Nous nous efforcerons de mettre à jour ce billet dans la mesure où d'autres détails ou précisions seront fournis au cours des prochains jours.

Obligation de rester à la maison

À compter du 14 janvier 2021, les résidents de l'Ontario doivent rester à la maison en tout temps, sauf s'ils doivent sortir pour des raisons essentielles (notamment pour faire l'épicerie, aller à des rendez-vous médicaux et à la pharmacie) ou pour d'autres raisons permises (notamment la collecte en bordure de trottoir ou à l'auto chez les détaillants qui sont en mesure d'offrir ce service).

Le télétravail sera obligatoire pour tous les employés qui peuvent travailler à domicile. Les entreprises sont tenues de veiller à ce que les seuls employés travaillant sur place soient ceux dont le travail ne peut être effectué à distance.

Ces exigences diffèrent d'un couvre-feu dans la mesure où les personnes qui quittent leur domicile pour faire de l'exercice physique ou promener leur chien, entre autres, ne recevront pas de contraventions à condition de respecter les autres exigences de la santé publique.

Heures d'ouverture réduites pour tous les détaillants, sauf les plus essentiels

Les magasins de détail non essentiels ne peuvent ouvrir qu'entre 7 h et 20 h. Cela inclut certains magasins où les achats à l'intérieur sont autorisés (tels que les détaillants d'alcool) ainsi que les magasins qui sont ouverts uniquement pour la collecte en bordure de trottoir ou à l'auto.

Les heures d'ouverture des supermarchés, des pharmacies, des stations-service, des dépanneurs et des restaurants (services de livraison et commandes à emporter) ne sont pas limitées par le décret.

Tests rapides supplémentaires pour les entreprises

L'Ontario fournira 300 000 tests rapides de Covid-19 par semaine pour soutenir les secteurs économiques clés (comme la fabrication, l'entreposage, la transformation alimentaire, entre autres) ainsi que pour les foyers de soins de longue durée et les écoles.

Moratoire sur les expulsions résidentielles

Le gouvernement prévoit bientôt annoncer un moratoire sur les expulsions résidentielles. Aucune autre information n'a été fournie lors de la conférence de presse.

Nouvelles restrictions sur les projets de construction

Les chantiers de construction non essentielle, notamment les travaux de construction en sous-sol, sont assujettis à de nouvelles restrictions. Les activités d'arpentage ne sont pas visées par ces restrictions.

Règles plus sévères concernant les rassemblements à l'extérieur et le port du masque à l'extérieur

Les rassemblements à l'extérieur seront limités à 5 personnes, au lieu de la limite actuelle de 10.

Le port du masque est désormais recommandé à l'extérieur lorsque la distanciation physique ne peut être respectée. Il demeure obligatoire à l'intérieur (dans les entreprises et autres espaces non résidentiels).

Apprentissage à domicile prolongé dans plusieurs régions

Parmi plusieurs autres annonces relatives aux questions sur les services de garde et l'enseignement, le gouvernement a ordonné que l'apprentissage en personne ne reprenne pas dans cinq régions densément peuplées de l'Ontario avant le 10 février 2021 au plus tôt : Windsor-Essex, la région de Peel, la région de York, Toronto et Hamilton.

Mesures d'application de la réglementation plus importantes

Le gouvernement a annoncé son intention d'accroître les mesures pour s'assurer que les lieux de travail respectent la réglementation relative à la pandémie et que les commerces de détail, notamment les magasins à grande surface, respectent les capacités d'accueil permises.

De nouvelles mesures d'application en vertu du Règlement 8/21 de l'Ontario permettent aux agents des infractions provinciales ainsi qu'aux policiers de faire respecter les règles relatives aux événements ou aux rassemblements publics, notamment en leur donnant le pouvoir d'obliger les contrevenants de quitter les lieux où se tiennent des rassemblements illégaux.

Les personnes qui ne se conforment pas aux décrets seront passibles d'amendes ou de poursuites en vertu de la Loi sur la réouverture de l'Ontario et des mesures d'urgence, le cas échéant. Cela pourrait inclure des peines d'emprisonnement dans certains cas.

Le nouveau cadre de l'Ontario et le confinement du 26 décembre

Le 3 novembre 2020, le gouvernement de l'Ontario a publié le Cadre d'intervention pour la COVID-19 (le « nouveau cadre »), qui remplace le Cadre visant le déconfinement de la province (l'« ancien cadre »). Le nouveau cadre établit un schéma à codes de couleur composé de cinq paliers, qui comprend des critères clairement définis à chaque étape. Peu après, le 13 novembre 2020, certains des critères du nouveau cadre ont été révisés afin de permettre la mise en place de mesures plus sévères à un stade plus précoce. Le nouveau cadre a pris effet dans la plupart des régions le 7 novembre 2020 et il était pleinement en vigueur dans l'ensemble de la province le 16 novembre 2020. Le 20 novembre 2020, les régions de Toronto et de Peel ont été placées dans le palier « confinement », tandis que de nombreuses autres régions ont également été placées dans de nouveaux paliers généralement plus élevés à compter du lundi 23 novembre. D'autres changements ont eu lieu au cours des semaines suivantes, comme il est indiqué ci-après.

NOTE : Bien que le nouveau cadre – dans sa version éventuellement modifiée – continuera de guider les décisions de la province à moyen et à long termes, le gouvernement de l'Ontario a annoncé le 21 décembre 2020 qu'à partir de 0 h 01 le 26 décembre 2020 (Lendemain de Noël), toute la province sera en confinement pendant deux semaines (dans le nord de l'Ontario) ou quatre semaines (dans le sud de l'Ontario).

Pendant la fermeture à l'échelle de la province ( tous les détails de la fermeture sont décrits ici), les restrictions suivantes s'appliqueront (entre autres) :

Les rassemblements sociaux organisés à l'intérieur seront limités à ceux qui se composent des membres d'un seul ménage (ou de deux ménages, lorsque l'un d'eux est constitué d'une personne vivant seule).

Les achats en personne seront interdits dans la plupart des magasins de détail (sauf la collecte en bordure de trottoir ou à l'auto). Les supermarchés et les pharmacies maintiendront une capacité d'accueil réduite.

L'accès aux centres commerciaux intérieurs sera limité aux zones désignées pour la collecte ainsi qu'aux supermarchés, aux pharmacies et aux aires de restauration (commandes à emporter seulement).

Les restaurants ne seront plus autorisés à offrir des services à l'intérieur ou à l'extérieur. Les services de livraison, les commandes à emporter et le service au volant pourront continuer.

Pour les sept régions de santé publique du nord de l'Ontario - Algoma, North Bay-Parry Sound, Northwestern, Porcupine, Sudbury, Thunder Bay et Timiskaming - le confinement devrait prendre fin le 11 janvier 2021. Ailleurs dans la province, le confinement sera levé le 25 janvier 2021.

Paliers du cadre

Bien que le nouveau cadre ait été suspendu le 26 décembre 2020 pour une période de 2 à 4 semaines, comme il est indiqué ci-dessus, son schéma de réponse peut continuer à être utilisé par la suite, sous réserve des modifications qui pourraient y être apportées à mesure que la situation évoluera dans la province pendant le confinement.

Les paliers du cadre (accompagnés des descriptions et couleurs connexes) par ordre croissant de sévérité des restrictions sont les suivants :

Prévenir (mesures normalisées) [VERT] Protéger (mesures renforcées) [JAUNE] Restreindre (mesures intermédiaires) [ORANGE] Contrôler (mesures sévères) [ROUGE] Confinement (mesures maximales) [GRIS]

En lien avec le premier plan de déconfinement du gouvernement de l'Ontario, dont il a été question dans bon nombre des billets que nous avons publiés au cours du printemps et de l'été (voir ci-après), les paliers 1, 2 et 3 correspondent à peu près à la « troisième étape », tandis que le palier 4 correspond grosso modo à la « deuxième étape » et le palier 5, à la « première étape ». Par conséquent, même si, à un moment donné, tout l'Ontario avait atteint la troisième étape, le nouveau cadre qui a été mis en Suvre au palier 4 dans cinq régions de la zone de Toronto-Hamilton rend compte de la flambée des cas de COVID-19 et de l'augmentation rapide de la mortalité dans ces régions.

Critères applicables aux paliers du cadre

Le nouveau cadre définit les cinq paliers au moyen de critères numériques :

« prévenir » s'applique lorsque le taux d'incidence hebdomadaire est (10 par 100 000, que la positivité des tests est (0,5 % et que le R 0 est (1 (« R 0 » représente le taux de transmission de la maladie);

s'applique lorsque le taux d'incidence hebdomadaire est (10 par 100 000, que la positivité des tests est (0,5 % et que le R est (1 (« R » représente le taux de transmission de la maladie); « protéger » s'applique lorsque le taux d'incidence augmente de 10 à 24,9 par 100 000, que la positivité des tests se situe entre 0,5 % et 1,2 % et que le R 0 se situe entre 1 et 1,1;

s'applique lorsque le taux d'incidence augmente de 10 à 24,9 par 100 000, que la positivité des tests se situe entre 0,5 % et 1,2 % et que le R se situe entre 1 et 1,1; « restreindre » nécessite un taux d'incidence entre 25 et 39,9, une positivité des tests entre 1,3 et 2,4 % et un R 0 entre 1 et 1,1;

nécessite un taux d'incidence entre 25 et 39,9, une positivité des tests entre 1,3 et 2,4 % et un R entre 1 et 1,1; « contrôler » nécessite un taux d'incidence hebdomadaire dans une région d'au moins 40 par 100 000 en règle générale, une positivité des tests d'au moins 2,5 % et un R 0 d'au moins 1,2;

nécessite un taux d'incidence hebdomadaire dans une région d'au moins 40 par 100 000 en règle générale, une positivité des tests d'au moins 2,5 % et un R d'au moins 1,2; Le « confinement » sera déclaré si les mesures prises au palier « contrôler » ne semblent pas avoir pour effet de contrôler la pandémie.

Outre les critères qui précèdent, la capacité d'accueil des patients à l'hôpital et le suivi des contacts par la santé publique seront également examinés. Les mesures pourraient s'appliquer par région, comme c'est actuellement le cas.

Normes particulières applicables à certains secteurs

Les catégories « prévenir », « protéger » et « restreindre » permettent la mise en Suvre de changements plus subtils conformément à un schéma normalisé plus facile à comprendre pour les entreprises et pour le public. Le nouveau cadre comprend des normes particulières portant sur les secteurs suivants :

Mesures générales de santé publique

Restaurants, bars, etc.

Sports et activités de conditionnement physique récréatives

Salles de réunion et d'événement

Vente au détail

Services de soins personnels

Casinos, salles de bingo et établissements de jeu

Cinémas

Installations scéniques

Les restrictions particulières applicables à chacun des paliers et des secteurs qui précèdent sont trop nombreuses pour être exposées ici. Par exemple, en ce qui concerne les restaurants et les bars, au palier « prévenir » le nombre de personnes assises à une table ne sera pas limité, alors qu'au palier « protéger » un maximum de six personnes seront autorisées et qu'au palier « restreindre » un maximum de quatre personnes seront autorisées. De même, les heures de fermeture ne seront pas limitées au palier « prévenir », alors qu'au palier « protéger », les établissements devront fermer à minuit et qu'au palier « restreindre » ils devront fermer à 22 h. De nombreuses autres restrictions s'appliquent dans ce secteur et dans tous les autres secteurs énumérés précédemment. Reportez-vous à la dernière partie du document sur le nouveau cadre pour obtenir plus d'information.

Date d'entrée en vigueur

Le passage de l'ancien cadre au nouveau cadre a pris effet le 16 novembre 2020 dans l'ensemble de l'Ontario.

Assistance disponible

En date du 16 novembre 2020, les entreprises visées par des « mesures sanitaires » ou en « confinement » peuvent demander des subventions particulières liées à leurs impôts fonciers ou aux coûts de l'énergie. Une aide supplémentaire aux petites entreprises a été communiquée dans l'annonce du confinement le 21 décembre 2020.

Restrictions par région

Comme nous l'avons signalé précédemment, le gouvernement de l'Ontario applique des restrictions en réaction aux tendances régionales. Actuellement, l'intensité de la pandémie varie grandement selon les régions de l'Ontario. Certaines régions sont très peu touchées, tandis que la transmission communautaire est élevée dans d'autres régions. Au moment d'écrire ces lignes, les restrictions sont les suivantes, mais soyez avertis que cette liste fait fréquemment l'objet de modifications. Les restrictions suivantes s'appliquent en date du lundi 14 décembre jusqu'à l'entrée en vigueur du confinement à l'échelle provinciale à 0 h 01 le 26 décembre :

Les régions de santé publique de Toronto, de York , de Peel et de Windsor-comté d'Essex sont en « confinement » (gris).

de , de et de sont en « confinement » (gris). Actuellement, au palier « contrôler » (rouge) se trouvent les régions de santé publique de Durham , d' Halton , de Hamilton , de Middlesex-London , de Simcoe-Muskoka , de Waterloo et de Wellington-Dufferin-Guelph .

, d' , de , de , de , de et de . Le palier suivant, « restreindre » (orange), est en vigueur dans les régions de santé publique de Brant, d' Haldimand-Norfolk , de Huron Perth, du Sud-Ouest , de Niagara, de l' Est de l'Ontario, d' Ottawa et de Thunder Bay .

d' , de du , de de l' d' et de . Au palier le plus élevé suivant, « protéger » (jaune), se trouvent les régions de santé publique de Chatham-Kent, de Grey Bruce, de Haliburton, Kawartha et Pine Ridge, des comtés de Hastings et de Prince Edward, de Lambton, de Leeds, Grenville et Lanark, de Kingston, de Frontenac et de Lennox et Addington, du Nord-Ouest, de Peterborough et de Sudbury et son district .

de de des de de de de du de et de . Au palier le moins élevé, soit « prévenir » (vert) se trouvent cinq régions de santé publique qui sont situées dans les parties centre-nord et nord-est de la province : Algoma, le district de North Bay-Parry Sound, Porcupine, le comté et le district de Renfrew et Timiskaming.

9 octobre : l'Ontario annonce son projet de faire passer trois régions à la deuxième étape « modifiée » du déconfinement

Le 9 octobre 2020, après une période prolongée au cours de laquelle toutes les régions de l'Ontario étaient passées à la troisième étape – la phase la plus avancée de « redémarrage » de la province – le gouvernement de l'Ontario a lancé d'autres mesures de santé publique ciblées dans les circonscriptions sanitaires d'Ottawa, de Peel et de Toronto. Cette annonce, qui suit la flambée d'infections dans ces régions, a rétrogradé pour l'essentiel Ottawa, Peel et Toronto à la deuxième étape (et s'accompagne de modifications aux obligations antérieures de la deuxième étape) à partir de 0 h 01 le samedi 10 octobre 2020. Toronto et Ottawa sont les deux plus grandes villes de l'Ontario, tandis que plus d'un million de personnes résident dans la région de Peel, située juste à l'ouest de la ville de Toronto.

Ces nouvelles restrictions, qui se poursuivront pendant au moins 28 jours, obligeront généralement les types d'entreprises suivantes à fermer (dans les régions d'Ottawa, de Peel et de Toronto seulement) :

Gymnases et centres de conditionnement physique intérieurs (c.-à-d., cours d'activité physique et salles de musculation et d'exercices);

Casinos, salles de bingo et autres établissements de jeu;

Cinémas intérieurs;

Centres et salles des arts de la scène;

Zones réservées aux spectateurs des pistes de course;

Expositions interactives ou expositions à risque élevé de contact personnel dans les musées, galeries, zoos, centres des sciences, lieux d'intérêt, etc.;

Les autres interdictions sont notamment les suivantes :

Interdiction de servir de la nourriture et des boissons dans les restaurants, bars, boîtes de nuit, aires de restauration des centres commerciaux et autres établissements où on sert à manger et à boire;

Interdiction d'offrir des services de soins personnels lorsque le couvre-visage doit être retiré pour la prestation du service (p. ex., application de maquillage, taille de la barbe);

Limitation de la pratique des sports d'équipe à des séances d'entraînement (aucune partie ou mêlée).

Les entreprises d'Ottawa, de Peel et de Toronto seront généralement assujetties à des limites applicables aux rassemblements intérieurs et extérieurs, qui seront diminués à 10 personnes (intérieur) et à 25 personnes (extérieur), sous réserve du respect des mesures de distanciation physique et des autres exigences de sécurité. Ces nouvelles limites de rassemblement s'appliquent également aux réceptions de mariage à partir du 13 octobre 2020. Les écoles, les centres de services de garde pour enfants et les lieux de culte demeureront ouverts dans ces collectivités, pourvu qu'elles continuent de respecter les mesures de santé publique en place. Les programmes d'activités avant et après l'école seront également dispensés de l'application de ces nouvelles restrictions.

Dans toutes les autres régions de l'Ontario, les règles de la troisième étape qui ont été annoncées le 13 juillet 2020 sont toujours en vigueur (voir ci-après).

13 juillet : l'Ontario annonce son projet de faire passer la plupart des régions à la troisième étape du déconfinement

Le 13 juillet 2020, le gouvernement de l'Ontario a annoncé que bon nombre des régions de santé publique de la province passeront à la troisième étape du déconfinement à partir de 0 h 01 le vendredi 17 juillet. Comme le médecin hygiéniste en chef doit recueillir des données relatives à la deuxième étape du déconfinement sur une période d'au moins quatre semaines pour approuver le passage d'une région à la troisième étape du déconfinement, un certain nombre des régions dont le passage à la deuxième étape a été retardé ne passeront pas à la troisième étape à ce stade-ci. Il s'agit notamment des régions parmi les plus densément peuplées de l'Ontario :

Durham Haldimand-Norfolk Halton Hamilton Lambton Niagara York Peel Toronto Windsor-Essex

Le passage des sept premières régions de la liste ci-dessus à la troisième étape du déconfinement pourrait être approuvé dès le 24 juillet. Peel et Toronto pourraient emboîter le pas une semaine plus tard. La dernière région à passer à la deuxième étape, soit Windsor-Essex, sera probablement la dernière à passer à la troisième étape, avec d'autres retards possibles dans les communautés de Leamington et Kingsville, dans le comté d'Essex.

Toutes les régions qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus passeront à la troisième étape du déconfinement le 17 juillet.

Selon le ministre des Finances, environ 99 % des entreprises pourront reprendre leurs activités à la troisième étape du déconfinement à condition de respecter les exigences d'éloignement physique et les autres mesures de sécurité. Le décret de réouverture permet aux entreprises restantes de proposer des plans de réouverture sécuritaires que le gouvernement, en consultation avec les autorités de santé, peut approuver à la troisième étape du déconfinement. Les entreprises et les activités commerciales dont la réouverture n'a pas été approuvée dans le cadre de la troisième étape du déconfinement sont les suivantes :

les parcs d'attractions et les parcs aquatiques;

les buffets;

la danse dans les restaurants et les bars (sauf lorsque des artistes ont été engagés par l'établissement);

les camps pour enfants avec nuitées;

les salles de karaoké privées;

les contacts prolongés ou délibérés dans la pratique de sports;

les établissements thermaux, les saunas, les bains à vapeur et les bars à oxygène;

les tables de jeu dans les casinos et les établissements de jeux.

Les entreprises appartenant à des catégories qui ne passent pas à la troisième étape du déconfinement général peuvent consulter le site https://www.ontario.ca/fr/page/deconfinement-de-lontario pour soumettre leurs propres propositions de reprise.

Les entreprises doivent en règle générale respecter les limites relatives aux rassemblements intérieurs et extérieurs, qui seront portées à 50 personnes (intérieur) et à 100 personnes (extérieur) au cours de la troisième étape du déconfinement, à condition que l'éloignement physique et les autres exigences de sécurité soient respectés. Les centres de garde d'enfants pourront créer des groupes de 15 enfants, comparativement à la limite actuelle de 10 enfants.

22 juin : Toronto et la région de Peel passent à la deuxième étape du déconfinement; mesures spéciales annoncées pour la région de Windsor-Essex

Le 22 juin 2020, le gouvernement de l'Ontario a annoncé que le 24 juin la Ville de Toronto et la région adjacente de Peel deviendront les 32e et 33e régions de santé publique sur les 34 de la province à passer à la deuxième étape du déconfinement. À la deuxième étape, les activités commerciales suivantes pourront être reprises :

Les services de restauration sur place en plein air des restaurants, bars et autres établissements;

Les services de soins personnels comme les salons de beauté, les salons de coiffure et les salons de tatouage;

Les centres commerciaux (qui seront soumis aux mêmes restrictions que les autres commerces, par ex. l'interdiction d'offrir le service aux tables dans les restaurants);

Les services touristiques et les visites guidées (les excursions en bus et en bateau, les visites dans les établissements vinicoles, etc.);

Le camping sur les terrains privés;

Les installations récréatives en plein air;

Les théâtres, espaces de concert et attractions animalières ou autres, accessibles depuis un véhicule à l'arrêt ou en mouvement;

Les productions cinématographiques et télévisuelles;

Les mariages et les enterrements (avec une limite de dix participants).

À compter du 24 juin, la seule région de santé publique encore à la première étape du déconfinement sera Windsor-Essex, située à l'extrémité sud-ouest de la province, où le nombre élevé de cas de COVID-19 chez les travailleurs agricoles demeure une préoccupation importante pour les autorités sanitaires provinciales, fédérales et locales. L'annonce du 22 juin comprend une nouvelle aide financière et d'autres mesures visant à accroître le dépistage et à réduire le taux de transmission à Windsor-Essex. Le gouvernement de l'Ontario prévoit que l'ensemble des 34 régions passeront à la deuxième étape du déconfinement dans un avenir proche.

8 juin : 24 des 34 régions de santé publique passent à la deuxième étape du déconfinement

Le 8 juin 2020, le premier ministre Doug Ford a annoncé qu'à compter du vendredi 12 juin, la majorité des régions de santé publique de l'Ontario (24 sur 34) passeront à la deuxième étape du déconfinement. Les régions exclues sont celles qui forment le Grand Toronto (notamment la ville de Toronto), ainsi que Hamilton, Niagara, Windsor et Haldimand-Norfolk. À l'exception d'Haldimand-Norfolk, ces régions sont parmi les plus densément peuplées de la province. Elles demeurent à la première étape du déconfinement parce qu'elles continuent d'être davantage touchées par la COVID-19 que les autres régions.

La reprise des activités suivantes sera autorisée dans les régions qui passent à la deuxième étape du déconfinement (y compris Ottawa, Wellington-Dufferin-Guelph, Middlesex-London, Waterloo, Peterborough, Kingston, Simcoe-Muskoka et presque tous les districts ruraux ou districts situés dans le nord de la province) :

Les services de restauration sur place en plein air des restaurants, bars et autres établissements;

Les services de soins personnels comme les salons de beauté, les salons de coiffure et les salons de tatouage;

Les centres commerciaux (qui seront soumis aux mêmes restrictions que les autres commerces, par ex. l'interdiction d'offrir le service aux tables dans les restaurants);

Les services touristiques et les visites guidées (les excursions en bus et en bateau, les visites dans les établissements vinicoles, etc.);

Le camping sur les terrains privés;

Les installations récréatives en plein air;

Les théâtres, espaces de concert et attractions animalières ou autres, accessibles depuis un véhicule à l'arrêt ou en mouvement;

Les productions cinématographiques et télévisuelles;

Les mariages et les enterrements (avec une limite de dix participants).

Dans tous les cas, les activités susmentionnées doivent être exercées conformément aux mesures de santé et sécurité qui les régissent.

Jusqu'à ce que toutes les régions passent à la deuxième étape du déconfinement, le gouvernement de l'Ontario fera le point sur le statut des régions qui demeurent à la première étape au cours de ses conférences de presse du lundi. Les reprises annoncées lors de ces conférences de presse seront normalement mises en Suvre le vendredi suivant.

Le gouvernement prévoit publier prochainement des renseignements sur les services de soutien à l'emploi, comme les services de garde d'enfants, les camps d'été et les transports en commun.

14 mai : d'autres réouvertures sectorielles sont annoncées

Au cours de sa conférence de presse du 14 mai 2020, le premier ministre Ford a annoncé d'autres réouvertures au cours de la longue fin de semaine de la fête de la Reine.

Plus précisément, le samedi 16 mai :

Les terrains de golf, les marinas et les rampes de mise à l'eau publiques peuvent rouvrir au public (mais l'accès aux pavillons des clubs de golf sera limité aux toilettes et les restaurants ne pourront offrir que des plats à emporter);

Les parcs et terrains de camping privés peuvent rouvrir pour préparer la saison d'été et autoriser l'accès aux propriétaires de caravanes et véhicules de loisirs qui ont un contrat pour une saison complète;

Les écuries et les installations similaires peuvent permettre aux propriétaires d'animaux y étant accueillis de venir voir leur animal, d'en prendre soin et de pratiquer des activités.

Juste après la longue fin de semaine, à savoir le 19 mai, les réouvertures suivantes seront autorisées (pourvu que la tendance à l'amélioration de la santé publique ne s'inverse pas) :

Les commerces de détail hors des centres commerciaux qui ont une entrée séparée donnant sur la rue, s'ils mettent en place des mesures d'écart sanitaire (p. ex. limiter le nombre de clients dans le magasin, etc.);

Les chantiers de construction (les restrictions visant les « projets essentiels » seront levées);

Les entreprises saisonnières et activités de loisirs à participant unique, y compris certaines compétitions sportives, extérieures ou intérieures (p. ex. le tennis, l'athlétisme et les courses de chevaux);

Les services animaliers (p. ex. les rendez-vous chez le vétérinaire, le toilettage et le dressage);

Les services ménagers intérieurs ou extérieurs en mesure de respecter les consignes de santé publique (p. ex. l'entretien et le nettoyage);

Certains services médicaux non liés à la COVID qui respectent certaines conditions (p. ex. les interventions chirurgicales et le counseling).

Le gouvernement a également annoncé le lancement du répertoire des fournisseurs d'ÉPI pour les lieux de travail, site Web conçu pour donner de l'information aux entreprises sur les fournisseurs d'équipement de protection individuelle (ÉPI).

1er mai : réouverture de certains secteurs le 4 mai 2020

Le gouvernement de l'Ontario a annoncé le 1er mai 2020 qu'en date du lundi 4 mai à minuit une, plusieurs types de lieux de travail pourront reprendre leurs activités, mais seront soumis à certaines restrictions, moyennant le respect des consignes de santé et de sécurité liées à la pandémie applicables au secteur en cause.

Voici les secteurs qui peuvent reprendre leurs activités (compte tenu des restrictions susmentionnées) :

Les jardineries et les pépinières (collecte en bordure de trottoir ou livraison seulement);

Les services d'entretien des pelouses et d'aménagement paysager;

Les projets de construction qui concernent l'un des éléments suivants (outre les projets dont le démarrage a déjà été autorisé) : les services de transport et de logistique; les services à large bande, numériques et de télécommunications; l'amélioration de la fourniture de biens et de services; les projets municipaux, collégiaux et universitaires; les écoles et les centres de garde d'enfants; la préparation, l'excavation et l'aménagement de la plupart des types de chantiers;

Les lave-autos (automatiques et libre-service);

Les concessions d'automobiles (uniquement sur rendez-vous);

Les terrains de golf et les marinas (préparation du début de la saison seulement, selon les prescriptions, sans utilisation ou accès par le public).

Comme il a été mentionné précédemment, les entreprises de ces secteurs sont tenues d'exercer leurs activités dans le respect des normes de santé et sécurité et, en particulier, doivent suivre les orientations portant sur les pratiques exemplaires applicables au secteur. Par exemple, le secteur de la construction doit suivre les orientations publiées en mars et modifiées en avril. La liste complète des orientations sectorielles publiées jusqu'à présent est disponible ici.

30 avril : le gouvernement publie des orientations portant sur les pratiques exemplaires dans quatre secteurs clés

Le 30 avril 2020, le gouvernement provincial a annoncé des mesures supplémentaires visant à promouvoir la santé et la sécurité au travail dans plusieurs secteurs clés. Plus précisément, ces orientations portant sur les « pratiques exemplaires » s'appliquent au secteur manufacturier, au secteur de la fabrication et de la transformation des aliments, au secteur de la restauration et des services alimentaires et au secteur agricole. Elles s'appuient sur les orientations précédemment publiées pour l' industrie de la construction et sur les recommandations élaborées pour certains lieux de travail régis par des associations sur la santé et la sécurité sectorielles. L'Ontario ajoute 58 inspecteurs du travail à sa brigade, dont la mission consistera principalement à communiquer les pratiques exemplaires aux employeurs.

Aperçu des orientations

La page des ressources générales du gouvernement de l'Ontario portant sur toutes les orientations sectorielles se trouve ici. Comme il a été mentionné ci-dessus, les secteurs auxquels l'annonce du 30 avril s'applique sont les suivants :

Les orientations sont présentées de manière similaire pour chacun des secteurs et des douzaines de recommandations précises sont énumérées sous les rubriques suivantes (entre autres) :

Vous protéger et protéger vos collègues (p. ex. se laver les mains et rester à la maison si on est malade);

Écart sanitaire (p. ex. tenir les réunions d'équipe à l'extérieur ou installer des barrières de plexiglas);

Désinfection du lieu de travail (p. ex. distribuer du désinfectant pour les mains, améliorer la ventilation et étaler les horaires de travail);

Surveillance des allées et venues sur les lieux de travail (p. ex. noter l'endroit où a travaillé chaque employé);

Déclaration de la maladie (p. ex., encourager les employés à faire l' autoévaluation en ligne de l'Ontario);

Communiquer l'information (p. ex., apposer des affiches à jour sur les politiques liées à la COVID-19 dans les lieux de travail).

D'autres recommandations sectorielles pourraient également être élaborées. Par exemple, dans le cas des restaurants (et des fabricants de produits alimentaires qui ont aussi des établissements de vente au détail), il est recommandé de ne pas accepter les sacs réutilisables des clients et d'assigner du personnel à la surveillance de l'écart sanitaire entre les clients. En général, cependant, les recommandations sont à peu près similaires dans tous les secteurs.

Le gouvernement fabrique aussi une série d'affiches sur la sécurité qui peuvent être téléchargées (voir un exemple ici ou sur la page des ressources).

À venir

Les pratiques exemplaires sont des recommandations et, le cas échéant, seront intégrées aux conseils que les inspecteurs du travail provinciaux pourront donner au cours de leurs inspections sur les lieux. Même si le gouvernement a indiqué que ces inspections seront d'abord menées pour aider les entreprises à se conformer aux pratiques exemplaires, il sera également possible d'imposer des sanctions lorsque les efforts de conformité sont insuffisants.

