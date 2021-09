ARTICLE

Bien que ce billet de blogue marque la fin de notre couverture de l'élection fédérale, l'équipe Secteur public de McCarthy Tétrault est toujours disponible pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur le travail avec le gouvernement et les agences gouvernementales. Les mois à venir verront la formation d'un nouveau cabinet et le 44e discours du Trône, qui définira l'orientation et les objectifs du gouvernement pour la 44e législature. Nous tenons à remercier tous les lecteurs qui ont suivi notre série.

Bien que le dépouillement des votes par correspondance soit toujours en cours à l'échelle du pays et que les résultats électoraux définitifs ne seront pas connus avant quelques jours, le Parti libéral est en tête ou a été élu dans 158 circonscriptions à travers le Canada. 1 Le Parti conservateur du Canada a obtenu le deuxième plus grand nombre de sièges à la Chambre des communes, soit 119 sièges. Le reste de la Chambre des communes sera composé ainsi : le Bloc Québécois comptera 34 de ses représentants parmi les députés; le Nouveau Parti démocratique comptera 25 de ses représentants parmi les députés et le Parti vert comptera 2 de ses représentants parmi les députés. 2 Aucun candidat indépendant ou membre d'un autre parti politique n'a été élu.

