ARTICLE Kanada'da Franchise Satın Alma Rehberi: Yabancı Yatırımcılar İçin Franchise Satın Alma Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler S Sobirovs Law Firm More Contributor Toronto-based boutique Sobirovs Law Firm assists corporate and tech-sector clients, foreign businesses, entrepreneurs and investors, with Canadian immigration matters. The firm specializes in labour market impact assessments, permanent residence applications, TechImmigration, and treaty-based immigration. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'den birçok girişimci tarafından Kanada'da işletme ve/veya "franchise" satın alımı ve bu işletme vasıtası ile Kanada'ya göç etme hususunda önemli bir talep görüyoruz. Bu sebeple...

