Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'den birçok girişimci tarafından Kanada'da işletme ve/veya "franchise" satın alımı ve bu işletme vasıtası ile Kanada'ya göç etme hususunda önemli bir talep görüyoruz. Bu sebeple, her gün binlerce insanın ziyaret ettiği web sitemizin en çok okunan sayfalarından biri olan Franchise Satin Alma Rehberimizi Türkçe olarak size sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Yabancı yatırımcıların Kanada'da nasıl işletme satın alabileceklerini öğrenin.

Kanada'ya yeni bir iş kurarak gelmek, birçok göçmenlik fırsatı sunar. Ancak, yeni bir pazarda deneyiminiz yoksa yabancı bir ülkede tamamen yeni bir iş kurmak zor ve riskli olabilir. Bu nedenle, Kanada'da bir franchise satın almak, ticaret yoluyla göç etmek isteyenler için çekici bir seçenek olabilir.

Franchise'lar, yabancı yatırımcıların genellikle sahip olmadığı çeşitli avantajlar sunar:

marka bilinirliği ve yerleşik müşteri tabanı,

kanıtlanmış iş yapma yöntemleri,

pazarlama desteği ve belirli bir sektörde eğitim.

Bu, yatırımcılar için başarısızlık riskini azaltabilir ve halihazırda tanınmış bir marka adı tarafından yakalanan mevcut müşteri tabanından yararlanmalarını sağlar. Ancak, franchise satın almak, mevcut olan tek ticari göçmenlik seçeneği değildir.

Aşağıda, yabancı bir yatırımcı olarak Kanada'da nasıl bir franchise satın alacağınızı ve bunu iş ve göçmenlik hedefleriniz için nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.

ADIM 1: Kârlılık ve Göçmenlik İçin Doğru Franchise'ı Seçmek

Kanada'da yabancı bir yatırımcı olarak bir franchise iş satın alırken, yatırım yapmadan önce dikkate almanız gereken birkaç önemli faktör vardır. Bu, özellikle franchise işinizi göçmenlik planlarınıza dahil etmeyi düşündüğünüzde geçerlidir. Franchise iş seçerken kârla ilgili ve göçmenlikle ilgili faktörleri dikkatlice değerlendirmenizi öneririz.

Kârlılık Açısından Değerlendirme

Aşağıdaki iş ve kârla ilgili faktörleri göz önünde bulundurun:

Yeni ya da Mevcut Konum

Mevcut bir konumu (yeniden satış) satın alırken, satıcıyla görüşme, gerçek satış raporlarını görme ve işin ne kadar kârlı olduğunu doğrulama şansınız olur. Ancak, yeniden satış için 350.000 $'dan daha az bir fiyata kârlı bir franchise bulmak zordur. Yeni bir konum satın alırken, derinlemesine araştırma yapmanız gerekir, çünkü gelir projeksiyonları birkaç varsayıma dayanacak ve gerçek tarihsel sayılara dayanmayacaktır. Ancak, yeni konumlar genellikle yeniden satış franchise'larından daha ucuzdur. Yeni bir konumu veya mevcut bir franchise'ı satın almanın maliyetini göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Lokasyon

Franchise işinizin konumu çok önemlidir ve işinizin kârlılığını doğrudan etkileyebilir. Hizmet türü franchise'lar için, bölgenin yoğunluğunu kontrol edin ve atanmış bölgede potansiyel müşteri sayısını sorun. Fiziksel işletmeler için, önerilen konumunuzda benzer kaç işletme olduğunu kontrol edin.

Franchise Verenin Desteği

Bir franchise satın almanın avantajlarından biri, işinizi başarılı bir şekilde işletmek için franchise verenden destek almaktır. Tüm franchise verenler pazarlama desteği sunsa da bazı franchise'lar sizin direkt olarak satış faaliyeti yürütmenizi gerektirmez – müşterileriniz zaten size gelecektir (örneğin, bakkallar, kahve dükkanları, pizzacılar vb.). Ancak, bazı franchise'larda satışları aktif olarak yapmanız gerekir (genellikle hizmet franchise'ları). Her zaman franchise alarak size hangi desteklerin sunulduğunu ve iş modelinin başarı anahtarlarını sorun.

Başarısızlık Oranı ve Fizibilite

Bir franchise satın alırken dikkate almanız gereken bir diğer kritik unsur, franchise sahiplerinin başarısızlık oranıdır. Tüm franchise verenler, potansiyel alıcılara, franchise sahipleri arasındaki başarısızlık oranını, mevcut davaları ve diğer önemli bilgileri açıkça gösteren bir açıklama anlaşması sağlamak zorundadır. Bu verilere oldukça dikkat edin, mevcut franchise sahipleriyle görüşmeyi talep edin ve başarısızlık oranını ve mevcut franchise sahiplerinden en yaygın şikayetlerin ne olduğunu sorun.

Yabancı Alıcılara Satış

Birçok iyi bilinen franchise, yabancı alıcılara satış yapmaz ve markalı işlerini yeni alıcılara verirken çok seçicidir. Yabancı alıcılarla çalışmayı kabul eden franchise'ları bulmanıza yardımcı olabilecek bir broker ile çalışmanızı öneririz.

Göçmenlik Açısından Değerlendirme

Aşağıdaki göçmenlikle ilgili faktörleri göz önünde bulundurun:

Sektör

Göçmenlik başvurunuzda işletmenizi Kanada'da işletip işletebileceğinizi göstermeniz gereken yönlerden biridir. Dolayısıyla, sektörde ilgili deneyime sahip olmak veya aktarılabilir becerilere sahip olmak başvurunuzu güçlendirecektir.

Yatırım Türü: Yönetici vs. Sahip-İşletmeci

Bazı franchise'lar, sahip-işletmeci türündedir ve herhangi bir yönetici rolü destekleyemez. Ancak, göçmenlik başvurunuzu özellikle daimî ikamet aşamasında güçlendirmek için, işinizi işletmekten çok yönetici rolüne geçmeniz gerekir.

Çalışan Sayısı

Göçmenlik otoritelerinin derinlemesine ilgilendiği ana unsurlardan biri, işletmenizin Kanadalılar için ne kadar iş fırsatı yaratabileceğidir. Bu nedenle, işinizi işletmek için en az 2-3 çalışanı işe almanızı gerektiren franchise'lar öncelik listenizde yüksek olmalıdır.

Uygunluk/Uygulanabilir

Vize memurlarının sıklıkla kontrol ettiği bir diğer önemli faktör, önerilen işinizin geçerli olup olmadığıdır. Bu nedenle, franchise verenden, önerilen franchise'ın geçerli olduğunu ve sahiplerine sağlıklı kârlar sağlayacağını doğrulamak için derinlemesine pazar araştırması ve nakit akışı projeksiyonları sağlamasını isteyin.

Yatırım Miktarı

Kanada'da bir iş satın almak için belirli bir minimum yatırım miktarı yoktur. Ancak, göçmenlik ve kârlılık hedeflerinizi destekleyebilecek iyi bir iş satın almak için yaklaşık 250.000 $ ayırmanızı öneririz.

ADIM 2: Gerekli Araştırmaları Yapmak

Bütçenize uygun, niteliklerinize uygun ve finansal ve göçmenlik hedeflerinizi destekleyebilecek doğru franchise'ı seçtikten sonra, iş profesyonellerinin yardımıyla veya yardımsız kapsamlı bir araştırma yapmanızı öneririz. Araştırma sürecinizin bir parçası olarak, aşağıdakileri yapmaktan emin olun:

Franchise verenden sağlanan şirketin, markanın ve şirket bünyesindeki diğer franchise'lara ilişkin verilecek olan bilgi ve belgeleri (FDD belgeleri) dikkatlice inceleyin.

Mevcut franchise sahipleriyle görüşmeyi talep edin.

Franchise veren tarafından yapılan pazar araştırması analizlerini veya gelir projeksiyonlarını isteyin veya en azından benzer durumda olan franchise'lardan gelir bilgilerini doğrulamak için isteyin.

Yeniden satış işiyse, son 2-3 yıl için T2 Kurumsal Vergi beyannamelerini, Çizelge 100 ve Çizelge 125'i isteyin ve bildirilen gelir ve giderleri gözden geçirin.

Başarısızlık oranlarını, yaygın şikayetleri ve mevcut dava bilgilerini (FDD belgelerine bakın) isteyin.

Franchise sahiplerine sunulan destekleri ve franchise verenlerin bu işte başarılı olmak için neler gerektiğini sorun.

Önerilen konum için kaç çalışanı işe almanız gerektiğini sorun.

Zaman çerçevelerini, depozito yapısını, sağlanan eğitim ve destekleri, gizli ücretleri veya ek masrafları doğrulayın.

Genel olarak, bu aşamada size en önemli ipucumuz, birçok soru sormak ve tüm varsayımlarınızı doğrulamaktır.

Franchise verenler, alıcıların sorduğu tüm soruları dürüstçe yanıtlamak zorundadır. Bu nedenle, sorular sormak ve paranızı bir franchise'a yatırım yapmadan önce tatmin edici yanıtlar almak sizin sorumluluğunuzdadır. Unutmayın ki franchise veren, markayla 5 yıllık bağlayıcı bir sözleşme imzalamanızı isteyecektir, bu yüzden araştırmanızın kapsamlı olması gerekir. Ayrıca, göçmenlik perspektifinden gerekli araştırmaları yapmak için göçmenlik avukatınızdan destek almanızı öneririz. Franchise'ın başarısı, göçmenlik yolculuğunuzun başarısıdır.

ADIM 3: Koşulları Müzakere Etmek ve Depozitoyu Ödemek

Araştırma kısmını tatmin edici bir şekilde tamamladıktan sonra, sürecin bir sonraki aşamasına geçebilirsiniz – katılım koşullarının müzakere edilmesi. Tüm franchise'ların franchise sahipleriyle çok standart anlaşmaları olduğunu ve müzakere için çok az alan olduğunu unutmayın. Ancak, birçok müşterimiz kendileri için iade edilebilir depozito yapıları, gecikmeli açılış tarihleri, ek indirimler, ek eğitimler ve göçmenlik başvuruları için önemli destek gibi uygun koşullar müzakere edebilmiştir.

ADIM 4: Kanada Göçmenlik Başvurusu

İşinizin doğasına ve göçmenlik hedeflerinize bağlı olarak, göçmenlik avukatınız başvurunuzu hazırlayacak ve başvuru sürecinde size rehberlik edecektir. Aşağıdaki belgeleri eklediğinizden emin olun:

Bu alandaki deneyimlerinizin kanıtı (iş sahipliği veya yönetim deneyimi)

Franchise satın alma anlaşması

Kira anlaşması

Franchise ücretlerinin ilk ödemesinin kanıtı

Franchise veren tarafından sağlanan pazar araştırması ve fizibilite çalışması

Franchise'ı satın almak ve işletmek için mevcut fonlar

İş planı

Durumunuza ve iş planınıza bağlı olarak, göçmenlik avukatınızın göndermenizi isteyeceği diğer belgeler olabilir. Şunlar hakkında bilgi edinin: şirket içi transfer programı, başlangıç vizesi programı, girişimci vizesi (C11), LMIA çalışma izni ve PNP programları.

ADIM 5: Anlaşmayı Sonuçlandırmak ve Kanada'ya Varış

Göçmenlik başvurunuz onaylandıktan sonra, işinizi devralmak ve toplam satın alma bedelini franchise verene aktarmak için kalan adımları tamamlamalısınız. Genellikle, sirketler hukuku avukatınız bu konuda size yardımcı olabilir.

ADIM 6: Eğitimden Geçmek ve İşlemleri Başlatmak

Bu sürecin son aşaması, Kanada'ya varmak ve franchise veren tarafından sağlanan kapsamlı bir eğitim programından geçmektir. Yeni işinizi nasıl yöneteceğinizi öğrenmek ve franchise verenin yanıtlayacağı tüm soruları almak için sahada (veya eğitim merkezinde) yaklaşık iki hafta geçirirsiniz. Eğitim kısmı tamamlandıktan sonra, franchise veren genellikle size yeni işinizin anahtarlarını teslim eder ve franchise verenin markası altında işinizi yürütmeye başlayabilirsiniz. Başarı hikayelerimize göz atmayı unutmayın!

Sıkça Sorulan Sorular

Göçmenlik başvurumu desteklemek için bir franchise satın alabilir miyim veya almalı miyim?

Bir franchise işletmesine sahip olmak, diğer gereksinimleri karşılamanız koşuluyla göçmenlik başvurunuzu destekleyebilir; bu gereksinimler arasında ilgili deneyim, yeterli fon, net bir iş vizyonu ve Kanadalılar için iş yaratacak ve diğer fırsatlar sunacak güçlü bir uygulama planı yer alır. Sadece göçmenlik amacıyla bir franchise satın almanızı önermiyoruz – bu genel olarak kötü bir stratejidir. Franchise satın alarak kar elde edin ve göçmenlik belgelerini ve süreçlerini göçmenlik avukatlarınıza bırakabilirsiniz.

Franchise mı yoksa franchise olmayan bir iş mi satın almalıyım?

Bu duruma bağlıdır. Bu soruya yanıt vermeden önce dikkate almanız gereken iki ana faktör vardır: (1) Kanada'da kendi işinizi yürütme konusundaki güven seviyeniz nedir? (2) İş vizyonunuz ve hedefleriniz doğrultusunda girişimci özgürlüğü sizin için ne kadar onemli? Yabancı bir pazarda (Kanada) rekabet etme olasılığı sizi korkutuyorsa ve hazır bir müşteri tabanı ile kanıtlanmış bir iş konseptiyle güvenilir bir işletmeye yatırım yapmak istiyorsanız, bir franchise satın almak sizin için iyi bir seçenek olabilir. Franchise sahibi olmanın birçok faydası vardır. İşte bunlardan bazıları:

Bir franchise satın aldığınızda, yerleşik bir marka adı satın alırsınız. Birçok durumda, tanıtım ve görünürlük kazanmak için para tasarrufu yaparsınız. Zaten tanınmış bir markanın parçası olursunuz. Franchise sahibi olmanın en büyük avantajlarından biri, kanıtlanmış iş konseptidir. Franchise ile, pazarda zaten test edilmiş bir iş modeline yatırım yapıyorsunuz. Bu, modelin karlılığını kontrol etmemeniz gerektiği anlamına gelmez. Bir franchise satın almak, ayrıntılı bir süreci takip etmenizi sağlar. Kendi iş süreçlerinizi geliştirmeniz gerekmeyecek, çünkü işinizi yapma şeklinizin çoğu franchise veren tarafından düşünülmüştür. Franchise ile, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar ile farklı tedarikçileri test etmek, pazarlık yapmak ve denemek için çok fazla zaman tasarrufu yapabilirsiniz. Yine, franchise veren genellikle tedarikçiler, ulaşım şirketleri ve diğer hizmet sağlayıcılarla mevcut anlaşmalara sahiptir.

Franchise satın almanın riskleri nelerdir?

Şüphesiz ki, her iş modeli bazı dezavantajlara sahiptir. Franchise için bunlar şunlardır:

Neredeyse tüm franchise'lar büyük bir peşinat ödemenizi gerektirir. Bu, birçok potansiyel franchise sahibi için belirleyici bir faktör olabilir. Franchise'da, farklı iş süreçlerini keşfetme, farklı tedarikçileri seçme veya bazen istediğiniz şekilde reklam yapma özgürlüğüne gerçekten sahip değilsiniz. Franchise işletmeler oldukça sıkı kontrol edilir. Birçok durumda, franchise girişiminizin başarısı deneyiminize, becerilerinize, İngilizce dil becerilerinize ve çalışanlarınızın yeteneklerine bağlı olacaktır. Siz ve çalışanlarınız işi gerçekleştiremiyorsanız, franchise başarılı olmayabilir. Franchise sahibi olmak sürekli bakım gerektirir. Operasyonel ve onarım maliyetlerinin farkında olmalısınız.

Franchise satın alarak Kanada'da kalıcı ikamet alabilir miyim?

Sadece bir franchise satın almak sizi kalıcı ikamet için uygun hale getirmez. Kanada'da kalıcı ikamet başvurusu yapmak için dil gereksinimleri, eğitim belgeleri, temiz sabıka kaydı gibi diğer uygunluk gereksinimlerini karşılamanız gerekir. Ancak, bazı durumlarda Kanada'da bir işletmeye sahip olmak göçmenlik başvurunuzu destekleyebilir. İşletmenizin göçmenlik başvurunuzu destekleyebilmesi için, iş sahibi olarak şu adımları atabilirsiniz:

Kalıcı ikamete geçmeden önce işletmenizi en az bir yıl süreyle işletin.

İşletmenizde sahip-işletmeci olarak çalışmak yerine yönetici rolünü üstlenin.

Satın almak için iyi bir franchise nasıl bulunur?

İyi bir franchise bulmanıza yardımcı olmak için bir franchise brokers ile çalışabilirsiniz. Brokerslar genellikle franchise verenler tarafından ödenir ve alıcılardan herhangi bir ücret talep etmez. Bize ulaşarak, portföyünde 600'den fazla farklı franchise şirketi bulunan brokerlar ile sizi tanıştırabiliriz. Ayrıca, iş ve göçmenlik hedefleriniz için doğru franchise'ı seçmekle ilgili ipuçları için yukarıdaki tabloya bakın.

100.000 $'dan daha az bir franchise bulursam satın almak değer mi? Yoksa çalışma iznine başvurmak için sadece 200.000 $'dan fazla bir franchise mı satın almalıyız?

Göçmenlik otoritelerinin franchise satın alırken belirlenmiş bir minimum yatırım miktarı yoktur. Ancak, tecrübelerimize dayanrak, iyi franchise'ların genellikle 150.000 $ + maliyeti olduğunu tespit ettik, bu da endüstriye, konuma ve franchise sahiplerine sundukları destek türüne bağlı olarak değişir.

Franchise göçmenliği yoluyla çalışma izni almak ne kadar sürer?

Bu bilgi sık sık değişmektedir, ancak genel olarak başvuru yaptıktan sonra yaklaşık 2-3 ay sürmektedir. En iyi seçenek, Kanada devletinin göçmenlik web sitelerine bakmaktır.

Göçmenler için Kanada'daki en iyi franchise hangisidir?

Bu sorunun kesin bir cevabı yoktur çünkü sizin arka planınıza, yatırım bütçenize ve kişisel ve göçmenlik hedeflerinize bağlıdır. Size uygun olanı bulmak için yukarıdaki adımları takip etmenizi veya strateji ve tavsiye için bizimle iletişime geçmenizi öneririz.

Bir işletme satın alırsam veya çalışma izni başvurusunda bulunmadan önce bir franchise anlaşması imzalarsam, yine de aynı finansal kanıtları göstermem gerekiyor mu?

Kanada'da yeni iş sahipleri için mevcut finansal destek, girişimciliği ve küçük işletmelerin büyümesini teşvik etmek amacıyla tasarlanmış çeşitli krediler, hibeler ve vergi teşviklerini içerir. Programlar hem federal hem de eyalet düzeyinde mevcuttur ve belirli sektörlere, demografik gruplara veya bölgelere yönelik olabilir. Yeni iş sahiplerinin, hak kazandıkları programları araştırmaları, başvuru süreçlerini ve onay kriterlerini anlamaları önemlidir.

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