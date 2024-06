Mises À Jour Juridiques – Mai 2024

Parmi les nombreuses mises à jour pour le mois de mai 2024, nous en avons sélectionné quelques-unes susceptibles d'impacter les demandes auxquelles nos clients sont exposés. Notre sélection comprend des mises à jour d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), du Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), d'Emploi et Développement Social Canada (EDSC) et de l'Agence des Services Frontaliers du Canada (ASFC).

Chaque mois, nous proposons un résumé des changements réglementaires et des politiques les plus susceptibles d'affecter les entreprises du Québec qui embauchent des travailleurs étrangers temporaires. Voici nos mises à jour pour le mois de mai 2024.

Précisions concernant l'exigence des études en français pour le volet des diplômés du Programme de l'expérience québécoise (PEQ)

À compter du 23 novembre 2024, les diplômés du Québec qui souhaitent présenter une demande de sélection permanente via le PEQ devront démontrer qu'ils ont effectué des études en français.

Les diplômés devront avoir complété 3 ans d'études secondaires ou postsecondaires en français, à temps plein, ou encore avoir complété un programme dont 75% des cours ou des crédits ont été réalisés en français.

Rappel concernant la proportion des postes à bas salaire sous le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET)

La proportion des postes à bas salaire au sein d'une entreprise est maintenant de 20% pour la vaste majorité des industries.

Pour les postes qui figurent à la Liste des professions admissibles au traitement simplifié du Québec, l'employeur n'est pas tenu de faire la démonstration de la proportion des postes à bas salaire.

Précisions concernant les efforts à déployer pour recruter des demandeurs d'asile pour les postes nécessitant des affichages sous le PTET

Les demandeurs d'asile ayant un permis de travail valide font maintenant partie des groupes sous-représentés qui peuvent être ciblés par les méthodes de recrutement additionnelles sous le PTET.

Nouveaux horaires pour les postes frontaliers

À compter du 30 mai 2024, plusieurs postes frontaliers adoptent de nouveaux horaires pour le traitement des demandes d'immigration.

Les personnes qui souhaitent faire un « tour du poteau » devront s'assurer de respecter les heures d'ouverture du point d'entrée choisi avant de planifier leur déplacement vers la frontière.

Fin de la politique temporaire concernant la levée de la limite de 20 heures par semaine pour les étudiants étrangers

La politique temporaire permettant à certains étudiants étrangers de travailler plus de 20 heures par semaine durant les sessions académiques a pris fin le 30 avril 2024.

Durant les semestres d'études, les étudiants admissibles peuvent travailler jusqu'à 20 heures par semaine hors campus.

À l'automne 2024, une mesure sera mise en place pour permettre aux étudiants admissibles de travailler hors campus jusqu'à un maximum de 24 heures par semaine

Mises à jour concernant certaines mesures spéciales

La Politique d'intérêt public temporaire pour les ressortissants de l'Iran au Canada en tant que résidents temporaires a été prolongée.

La Politique d'intérêt public temporaire pour les membres de la famille qui ont fui le conflit au Soudan a également été prolongée.

Une nouvelle politique d'intérêt public sera mise en vigueur pour aider les demandeurs de résidence permanente de Hong Kong et leur permettre de prolonger leur statut dans l'attente de la finalisation du traitement de leur demande.

