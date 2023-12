ARTICLE

De plus, et considérant la pénurie de main-d'œuvre qui affecte le marché du travail québécois depuis la pandémie COVID-19, il n'est pas surprenant que le gouvernement du Québec facilite l'intégration de ressortissants étrangers qui ont complété des études au Québec. En retirant l'exigence de posséder une expérience de travail de 12 mois, cela encouragera une plus grande partie de ces diplômés à demeurer au Québec après avoir complété leurs études.

Par conséquent, un étudiant étranger temporaire ayant obtenu l'un des diplômes admissibles mentionnés ci-haut pourra présenter une demande sous la catégorie des diplômés du Québec, et ce, dès l'obtention de son diplôme. Ce changement viendra permettre à plusieurs étudiants étrangers temporaires d'obtenir un CSQ beaucoup plus rapidement et sans avoir à cumuler de l'expérience professionnelle.

À l'heure actuelle, le PEQ se fie à la CNP 2016 afin de pouvoir déterminer le niveau de compétence des emplois occupés par les demandeurs. En vertu des changements proposés, le PEQ passerait donc maintenant à la CNP 2021. Les emplois seront dorénavant classés selon le nouveau classement en six catégories étant hiérarchisées selon le degré de formation, d'études, d'expérience et de responsabilités (FÉER) requis pour exercer une profession (FÉER 1, 2, 3, 4 et 5).

