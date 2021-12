ARTICLE

Ces nouvelles mesures sont en place depuis le 30 novembre 2021 et s'ajoutent aux restrictions exigeant que les voyageurs subissent et obtiennent un test moléculaire COVID dans les 72 heures précédant leur entrée au Canada, ainsi que l'utilisation de l'application ArriveCAN dans le même délai. Il convient de noter que l'exception au test moléculaire pré-entrée est maintenant disponible pour les Canadiens entièrement vaccinés qui quittent et reviennent au Canada dans les 72 heures.

