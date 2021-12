ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Le principal avantage de ce programme est que les employeurs situés hors du Québec peuvent embaucher des personnes dont la langue maternelle est le français sans avoir à faire de publicité et à recruter des Canadiens ou des résidents permanents du Canada. Il s'agit d'un avantage distinct, car il permet aux employeurs d'éviter le processus compliqué, coûteux et long de l'Étude d'Impact sur le Marché du Travail (“EIMT”) qui exige une publicité et un recrutement importants avant qu'un ressortissant étranger puisse être embauché. En outre, lorsqu'une EIMT (également appelée lettre de confirmation) est nécessaire pour embaucher un travailleur étranger, l'EIMT doit confirmer qu'il est nécessaire qu'un travailleur étranger occupe le poste et qu'aucun travailleur ou résident permanent canadien n'est disponible pour occuper le poste. Le travailleur étranger ne peut demander un permis de travail qu'après avoir reçu une EIMT positive.

Le but du programme Mobilité francophone n'est pas de permettre aux ressortissants étrangers francophones de pourvoir uniquement des postes bilingues ou francophones à l'extérieur du Québec, mais de développer des communautés francophones en situation minoritaire à l'extérieur du Québec. En recrutant des francophones habituels pour travailler au Canada, on espère que ces communautés pourront se développer et s'épanouir.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Immigration from Canada

Saskatchewan Announces Hard-to-Fill Skills Pilot Program MLT Aikins LLP On November 25, 2021, the Government of Saskatchewan announced the Hard-To-Fill Skills Pilot program to address acute labour demands and recruitment challenges within the province.

Significant Updates To Canada's COVID-19 Travel Rules MLT Aikins LLP On November 19, 2021 the Government of Canada announced significant updates to its travel rules and border measures.

Adjustment To Border Measures Envoy Global, Inc. The government of Canada will adjust its border measures on 30 Nov. 2021.

COVID Testing Requirements Loosened For Some Canadian Travellers Moodys Private Client Law LLP After the last two-years of lockdowns, travel bans and restrictions, and rigid COVID-19 testing requirements for travel, we will take any good news on this front.

2021 Year In Review: Looking At Canada's Immigration Policy Envoy Global, Inc. Over the past year, Canada has made great efforts in continuing to grow its immigrant population.