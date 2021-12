La vaccination complète sera désormais une exigence obligatoire pour voyager au Canada et aux États-Unis. Ce bulletin résume les nouvelles mesures adoptées par le Canada et les États-Unis qui auront un impact sur les voyages à l'étranger.

Une preuve de vaccination complète est exigée pour les voyages au Canada et à l'étranger

Depuis le 30 novembre 2021, la preuve de vaccination complète est exigée pour les voyages au Canada à l'étranger en avion et en train. Un test de dépistage de la COVID-19 valide n'est plus accepté comme alternative à la vaccination complète, sauf si les voyageurs sont admissibles à l'une des exemptions limitées, notamment pour des raisons médicales. La vaccination obligatoire s'applique aux vols commerciaux intérieurs et internationaux partant des aéroports canadiens. Elle ne s'applique cependant pas aux vols privés qui atterrissent à un aéroport privé ou qui en partent. Le gouvernement a prévu une période de grâce pendant laquelle les travailleurs étrangers temporaires – comme les travailleurs et les étudiants – qui sont entrés au Canada avant le 30 octobre 2021, pourront quitter le Canada avant le 28 février 2022 s'ils ont un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19.

Qu'entend-on par « entièrement vacciné ou vaccination complète »?

Au Canada, on entend par « entièrement vacciné ou ayant reçu une vaccination complète » une personne qui a reçu la série complète d'un vaccin ou une combinaison de vaccins, acceptée par le gouvernement du Canada, au moins 14 jours avant son entrée au Canada. Historiquement, le Canada n'a reconnu que les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson. Toutefois, depuis le 30 novembre 2021, le Canada reconnaît aussi trois vaccins supplémentaires pour s'aligner avec les États-Unis, à savoir Sinopharm, Sinovac et COVAXIN. Par conséquent, les ressortissants étrangers ayant reçu les vaccins Sinopharm, Sinovac et COVAXIN pourront désormais entrer au Canada. Avant ce changement, les ressortissants étrangers ayant reçu les vaccins Sinopharm, Sinovac et COVAXIN ne pouvaient pas entrer au Canada, à moins de satisfaire à l'une des exemptions de voyage prévues par décret. Les ressortissants étrangers qui ont reçu des vaccins qui ne font pas partie de la liste des vaccins acceptés par le gouvernement du Canada peuvent encore voyager au Canada jusqu'au 15 janvier 2022 à condition qu'ils respectent l'une des exemptions prévues par décret.

Le Canada accorde une exemption aux exigences de test de dépistage de la COVID-19 pour les brefs déplacements

Depuis le 30 novembre 2021, les citoyens canadiens et les résidents permanents entièrement vaccinés qui quittent le pays et rentrent au Canada dans les 72 heures de leur départ sont exemptés des exigences de test de dépistage de la COVID-19 préalable à l'entrée. L'exemption s'applique aux voyages par voie aérienne et terrestre. Toutefois, le gouvernement du Canada n'a pas encore confirmé si les voyageurs arrivant par avion après un voyage de moins de 72 heures seront toujours tenus de subir un test de dépistage de la COVID-19 à leur arrivée, pour donner suite aux exigences de test supplémentaires récemment annoncées pour répondre aux préoccupations croissantes liées au variant Omicron de la COVID-19.

Il est important de noter que cette exemption ne s'applique pas aux étrangers, présents au Canada, qui ont un statut temporaire – comme les travailleurs et les étudiants. Ainsi, si un résident temporaire sort du Canada pour moins de 72 heures, il doit quand même subir un test de dépistage de la COVID-19 et obtenir un résultat négatif dans les 72 heures pour pouvoir revenir au Canada.

Le Canada adopte des mesures supplémentaires pour intervenir face au variant Omicron

En raison des préoccupations croissantes liées à la propagation du variant Omicron dans le monde, le gouvernement du Canada a interdit les vols entrants en provenance de certains pays et planifie actuellement la mise en place de mesures de contrôle supplémentaires quant au dépistage. Ces mesures s'appliqueront même aux voyageurs entièrement vaccinés.

Le 30 novembre 2021, le gouvernement du Canada a annoncé que tous les voyageurs par voie aérienne en provenance de tous les pays, à l'exception des États-Unis, devront prochainement subir un second test de dépistage de la COVID-19 à leur arrivée au Canada, indépendamment de leur statut vaccinal et de la possession d'un résultat négatif au test subi avant l'entrée au pays.

En outre, à compter du 1er décembre 2021, les ressortissants étrangers qui se sont rendus dans l'un des pays énumérés ci-dessous au cours des 14 derniers jours se verront refuser le droit d'entrer au Canada :

Botswana;

Égypte;

Eswatini;

Lesotho;

Malawi;

Mozambique;

Namibie;

Nigeria;

Afrique du Sud;

Zimbabwe.

Les citoyens canadiens et les résidents permanents sont exemptés de cette interdiction d'entrée. Cependant, ils seront soumis à des mesures renforcées de dépistage et de quarantaine obligatoire s'ils ont séjourné dans l'un de ces 10 pays au cours des 14 derniers jours, et ce, indépendamment de leur statut vaccinal ou du fait qu'ils aient déjà obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19.

Le Canada continuera de surveiller l'évolution de la situation afin d'ajuster les mesures frontalières et pourra étendre la liste des pays susmentionnés si cela s'avérait nécessaire.

Exigences plus strictes liées au statut vaccinal pour voyager au Canada

À compter du 15 janvier 2022, certains groupes de voyageurs, qui sont actuellement exemptés des exigences d'entrée, ne seront autorisés à entrer au Canada que s'ils sont entièrement vaccinés au moyen d'un des vaccins approuvés pour l'entrée au Canada. Ces groupes sont les suivants :

Les personnes qui voyagent pour rejoindre un membre de leur famille. Les enfants de moins de 18 ans qui ne sont pas entièrement vaccinés continueront de bénéficier d'une exemption s'ils se rendent au Canada pour retrouver un membre de leur famille immédiate ou élargie qui est un Canadien, un résident permanent ou une personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens; Les étudiants internationaux âgés d'au moins 18 ans; Les athlètes professionnels et amateurs; Les personnes disposant d'un permis de travail valide, y compris les travailleurs étrangers temporaires. Il existe une exception pour les travailleurs étrangers temporaires travaillant dans l'agriculture ou la transformation des aliments; Les prestataires de services essentiels, y compris les conducteurs de camions.

Les ressortissants étrangers dont la demande de résidence permanente a été approuvée seront exemptés de l'obligation de vaccination. Cela signifie qu'ils n'ont pas besoin d'être entièrement vaccinés pour voyager au Canada. Toutefois, ils devront être mis en quarantaine pendant 14 jours et subir un test de dépistage de la COVID-19 à leur arrivée et au huitième jour.

Exigences plus strictes liées au statut vaccinal pour voyager aux États-Unis

Les points d'entrée par voie terrestre et par traversier entre les États-Unis et le Canada ont été rouverts le 8 novembre 2021 pour les personnes entièrement vaccinées. Actuellement, les voyageurs internationaux qui ne sont pas entièrement vaccinés, mais qui entrent aux États-Unis par voie terrestre ou par traversier pour des voyages essentiels – comme les chauffeurs de camion – sont autorisés à entrer aux États-Unis. Toutefois, à compter du 22 janvier 2022, les États-Unis exigeront que tous les voyageurs internationaux entrants passant par les ports d'entrée terrestres et maritimes américains soient entièrement vaccinés. Cela signifie que les États-Unis ne permettront plus aux voyageurs internationaux non vaccinés d'entrer aux États-Unis pour des voyages essentiels, y compris les travailleurs essentiels, tels que les chauffeurs de camion et les professionnels de la santé. Par conséquent, pour entrer aux États-Unis par voie terrestre ou par traversier, les voyageurs internationaux devront être entièrement vaccinés avec un vaccin approuvé par le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (le « CDC ») aux États-Unis.

Conclusion

À l'heure actuelle, la preuve obligatoire de vaccination complète n'est pas requise pour les personnes qui sont déjà exemptées des restrictions de voyage, mais cette liste sera raccourcie le 15 janvier 2022. Depuis le 30 novembre 2021, les voyageurs internationaux et les citoyens et résidents permanents canadiens doivent être entièrement vaccinés pour quitter le Canada par avion commercial, train ou transport maritime, sauf s'ils répondent à l'une des exemptions.

À partir du 22 janvier 2022, les points d'entrée terrestres et par traversier aux États-Unis seront limités aux voyageurs internationaux entièrement vaccinés et il n'y aura plus d'exemption pour les travailleurs essentiels.

De nouvelles politiques d'immigration pourraient être introduites avec un court préavis afin de gérer l'évolution de la situation de la COVID-19 au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.