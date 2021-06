ARTICLE

La Cour d'appel alimente la réflexion sur le sujet dans un obiter, où elle écrit qu'il est possible « que la compétence exclusive du fédéral sur les télécommunications ne puisse faire échec à une loi provinciale validement adoptée qui réglementerait certaines opérations ou conduites ayant cours sur Internet, par exemple en vertu de la compétence des législatures sur la propriété et les droits civils. » Elle évoque alors une distinction entre la réglementation de l'Internet comme mode de communication, qui relèverait de la compétence fédérale, et la réglementation du contenu qu'on y trouve. Dans ce dernier cas, les dispositions en cause pourraient, selon les circonstances, relever d'un champ de compétence provincial. La Cour d'appel laisse entendre que ce serait potentiellement le cas en ce qui a trait « à certains aspects de la teneur de contrats conclus en ligne, ou encore à la diffamation. »

Le 5 mai 2021, la Cour d'appel confirme la décision du juge Nollet. Procédant selon la méthodologie consacrée en matière de partage des compétences, elle détermine d'abord que le « caractère véritable » de la disposition législative de la disposition est de permettre à Loto-Québec et à la Régie des alcools, des courses et des jeux d'obliger les fournisseurs de services Internet à bloquer aux citoyens québécois l'accès aux signaux émis par les exploitants de sites de jeux de hasard et d'argent. Une analyse détaillée de la preuve extrinsèque et intrinsèque révèle que l'objet véritable de la disposition n'est pas la protection du consommateur. Quant à l'analyse des effets de la disposition, la Cour d'appel confirme la conclusion de la Cour supérieure suivant laquelle bloquer l'accès aux sites considérés illégaux par Loto-Québec aux seuls citoyens québécois entraînerait des conséquences importantes sur la gestion et les opérations des réseaux et équipements des fournisseurs de services Internet, voire même que ce serait impossible à réaliser.

Le 18 juillet 2018, le juge Pierre Nollet de la Cour supérieure invalide l'article 260.35 de la LPC. Le juge Nollet tranche que le « caractère véritable » de la disposition est d'obliger les fournisseurs de service Internet à bloquer l'accès des internautes aux sites de jeux de hasard et d'argent considérés illégaux par Loto-Québec. Même si la disposition est insérée dans la LPC, le juge Nollet est d'avis que le rattachement de la disposition à la compétence provinciale en matière de protection du consommateur est « superficiel, pour ne pas dire opportuniste ». Il tranche que l'article 260.35 tient plutôt des compétences législatives exclusives du Parlement fédéral en matière de télécommunications et de droit criminel. De plus, il ajoute que le blocage d'un signal porte atteinte à la liberté d'expression et que le législateur provincial n'a pas le pouvoir de forcer les fournisseurs de services Internet à contrevenir à la Charte canadienne des droits et libertés.

