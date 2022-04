ARTICLE

Le C3i, réservé aux sociétés qui exercent leurs activités au Québec, est entièrement remboursable pour les petites et moyennes entreprises et non remboursable pour les grandes entreprises. La taille des organisations est déterminée en fonction de leurs actifs et de leur revenu brut. En outre, les dépenses qui font objet d'une demande pour C3i doivent avoir été engagées au plus tard au moment où la société admissible le demande.

