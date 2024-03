Nous sommes ravis de faire partie de cette formidable communauté de fondateurs qui nous inspirent chaque jour! Chez MT❯Ventures, notre mission va au‑delà du soutien juridique de premier ordre – notre collaboration vise à promouvoir le sentiment d'appartenance communautaire et à contribuer au succès de nos entrepreneurs visionnaires. C'est pourquoi nous aimons partager la sagesse et les observations de certains de ces fondateurs d'entreprise en démarrage pionniers de leur domaine, dans le but de vous accompagner sur la voie du succès. Cette semaine, nous présentons les observations de Drew MacNeil, cofondateur novateur de l'entreprise XpertVR inc. Une vraie source d'inspiration!

Drew :

De nombreux fondateurs d'entreprises entreprennent ce parcours passionnant qui consiste à transformer un produit en prototype fonctionnel à partir d'une idée. Bien que le processus puisse être différent pour chaque entreprise en démarrage, il est néanmoins inévitable que chaque entreprise soit obligée de faire face à de nombreux défis et obstacles le long du chemin. J'aimerais vous décrire le parcours d'XpertVR et vous expliquer comment nous avons identifié un besoin concret en matière de formation en services d'urgence, et comment nous en sommes arrivés à fabriquer un produit de réalité virtuelle (RV) de grande valeur, qui aujourd'hui est utilisé par des établissements d'enseignement en Ontario. Même si nous travaillons dans le domaine de la réalité virtuelle, nous espérons que notre expérience, et ce que nous avons appris, puissent vous être utiles dans l'élaboration des solutions que vous souhaitez mettre sur le marché.

Étape 1 : Identifier un besoin – Comme c'est le cas pour tout bon produit, la première étape consiste à identifier un besoin donné au sein d'un secteur d'activité. Selon Jeremy Bailenson, chercheur en réalité virtuelle à Stanford, dans le contexte de notre secteur d'activité, la réalité virtuelle offre le meilleur rapport qualité/prix pour faire quelque chose de dangereux, d'impossible, de contre‑productif ou de coûteux. Les pompiers sont actuellement confrontés à des scénarios dangereux et coûteux au cours de la simulation d'incendie, et XpertVR a donc vu une occasion pour améliorer les méthodes actuelles grâce à la réalité virtuelle. Dans presque tous les secteurs, les technologies émergentes permettent d'améliorer considérablement la qualité, la sécurité ou l'accessibilité financière des produits et services courants. Commencez par identifier la lacune que vous souhaitez combler.

Étape 2 : Comprendre la situation actuelle – Avant de commencer à élaborer une expérience de formation en réalité virtuelle, ou toute autre expérience que vous souhaitez améliorer, vous devez comprendre les processus actuels que vous souhaitez reproduire ou modifier. Lors du développement de la formation à la recherche et au sauvetage en RV d'XpertVR, nos développeurs se sont penchés sur plusieurs scénarios de simulation d'incendie pour comprendre le processus étape par étape et s'assurer que notre simulation en réalité virtuelle serait un outil de formation exhaustif.

Étape 3 : Conception, prototypage et développement initial – Après avoir bien compris votre objectif et le contexte actuel du marché, la phase suivante consiste à élaborer votre version bêta du produit. Pour nous, il s'agissait de réaliser des maquettes fonctionnelles pour donner une idée de l'aspect de la simulation finale. Une première version de l'environnement 3D a été créée, ainsi que les prototypes des outils utilisés. Nous avons découvert qu'enfoncer une porte avec une hache virtuelle et un outil d'Halligan pouvait être très amusant, mais qu'il s'agissait en fait d'un élément essentiel dans la formation de pompiers. En fonction de votre produit ou service, le prototypage peut s'avérer être l'élément posant le plus grand défi. Par exemple, pour créer le matériel, vous devrez peut-être envisager l'impression 3D ou la fabrication CNC. Vous devrez également comprendre l'aspect réglementaire de votre produit. Ainsi, tout au long de l'élaboration du prototype, réfléchissez aux barrières réglementaires pouvant être liées aux données que vous collectez ou au secteur réglementé que vous touchez (comme la santé ou la finance).

Étape 4 : Obtenir la rétroaction des clients – Une fois que vous avez conçu les prototypes fonctionnels, il est possible d'obtenir les commentaires des clients sur l'aspect et la convivialité de l'application, ce qui permet d'orienter le reste du processus de développement. Il s'agit d'une première occasion permettant de valider les réflexions menées jusqu'à présent, et d'une étape importante avant d'investir davantage de ressources dans un projet. Nous avons apporté nos prototypes dans des casernes de pompiers locales, et les avons montrés à des pompiers en formation, afin d'obtenir un point de vue sur ce qui était utile et ce qui devait être modifié.

Étape 5 : Finaliser le produit minimum viable (PMV) – L'étape suivante consiste à finaliser une version de travail de votre produit. C'est à cette étape-là qu'on effectue la plus grosse partie du travail pour s'assurer que les environnements 3D sont réalistes et précis, et que tous les outils utilisés ressemblent et donnent le même effet de ce qu'ils seraient dans la réalité. À ce stade, XpertVR disposait d'un modèle réduit d'une maison en feu, et des outils nécessaires pour effectuer une recherche et un sauvetage appropriés, notamment des lampes de poche, des réservoirs d'air, des outils d'Halligan, des haches et des appareils de radiocommunication. Un PMV permet d'entamer les premières relations commerciales et suscite l'intérêt des investisseurs – et il est d'autant plus intéressant lorsqu'il a fait l'objet d'essais sur un marché cible.

Étape 6 : Susciter l'intérêt – Maintenant que le PMV est fabriqué, il est temps de mettre le produit entre les mains des premiers utilisateurs. Il est préférable de commencer par un petit projet pilote pour s'assurer que tout fonctionne comme prévu et pour vous permettre de suivre de près les performances du produit et de recueillir les réactions des utilisateurs. Une fois le produit sur le marché, il est important de savoir ce que les clients aiment et n'aiment pas. Cela vous aidera à définir les prochaines étapes de développement, notamment quoi ajouter, quoi enlever ou quelles améliorations apporter au produit de manière à créer une valeur ajoutée pour le client. Ce cycle se poursuit tant que votre produit a une grande utilité!

Bien entendu, ces étapes ne sont qu'un début. Pour nous, l'aventure se poursuit, car nous souhaitons développer notre produit afin d'offrir une expérience multijoueur et fournir des environnements et des scénarios personnalisables pour augmenter les possibilités de scénarios d'entraînement pour les pompiers. Les prochaines étapes peuvent être très différentes pour votre propre entreprise, mais devraient inclure la recherche de moyens pour élargir votre clientèle ou votre offre de produits de manière durable et être axées sur la croissance.

Certes, les premières étapes de conception d'un produit sont très stimulantes, mais il est toutefois important de tenir compte des objectifs à long terme de votre entreprise et de vous assurer que cette dernière est bien positionnée pour se développer rapidement le moment venu. C'est notamment le cas si vous Suvrez dans les secteurs axés sur la technologie, qui nécessitent que vous portiez une attention particulière à la gestion de vos actifs de propriété intellectuelle, et que vous veilliez à ce que vos premiers projets pilotes soient correctement documentés. Le fait de travailler avec une équipe de conseillers juridiques compétents et expérimentés, vous permet de vous assurer que toutes les bonnes idées que vous avez aujourd'hui deviennent des succès commerciaux.