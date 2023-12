ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Au Québec, on parlera plutôt de « fondé de pouvoir » chargé de représenter les créanciers auprès du débiteur. En effet, l'article 2692 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit que l'hypothèque garantissant l'exécution des obligations d'une personne morale, d'une société ou d'un fiduciaire peut être constituée en faveur du fondé de pouvoir de « tous les créanciers actuels ou futurs de ces obligations ». Ce fondé de pouvoir peut être l'un des créanciers, voire le seul. Or, si le fondé de pouvoir agit non seulement pour chaque prêteur impliqué, mais aussi pour tout autre prêteur relié à ce dernier, chaque prêteur relié pourra dans le futur bénéficier de l'hypothèque accordée à ce moment-là. Dans cette éventualité, le prêteur relié pourra donc minimiser les coûts et les délais de sa nouvelle transaction.

Supposons que nous avons une institution financière « A » avec des filiales « B » et « C », les institutions A, B et C formant ensemble un groupe financier « X ». Advenant qu'un emprunteur accorde aujourd'hui une hypothèque en faveur de A, cette dernière ne peut bénéficier qu'à cette institution A. Par conséquent, si jamais ce même emprunteur rentre en contact dans le futur avec une des filiales B ou C, chacune de ces dernières devra obtenir une nouvelle hypothèque émise à son bénéfice. En d'autres mots, si l'emprunteur obtient un autre prêt d'un autre membre du groupe financier X (tel que B ou C), de nombreux frais transactionnels seront à nouveau encourus. Or, si jamais l'hypothèque initiale accordée à A lui avait été accordée en sa qualité de représentante du groupe X et non purement en sa qualité personnelle, les autres institutions faisant partie du groupe, soient B et C, pourraient en bénéficier dans le futur. Ce même raisonnement s'applique également si le prêt initial avait été accordé à B ou C (en tant que représentant hypothécaire du groupe) plutôt qu'à A.

Les frais reliés aux transactions commerciales étant en croissance constante, il est intéressant pour tout prêteur de bénéficier des outils les plus efficaces non seulement pour une transaction courante, mais aussi pour tout amendement, renouvellement ou nouveau prêt impliquant le même emprunteur. Au Québec, le recours à un fondé de pouvoir peut, dans certains cas, être un outil offrant au prêteur un évitement de coûts et de délais futurs.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Finance and Banking from Canada

Issues With Issuance In The Event Of Default Aird & Berlis LLP Can a Notice of Sale Under the Mortgages Act Be Issued Concurrently with a Notice of Intention to Enforce Security Under Section 244 of the Bankruptcy and Insolvency Act?

Ontario Capital Markets Tribunal Clarifies Tipping In The "Necessary Course Of Business" Pallett Valo LLP Under the (Ontario) Securities Act (the "OSA"), any person in a "special relationship with an issuer" (e.g., insiders, senior management, directors, and advisors) is prohibited from disclosing material...

Could It Be True? Canada To Introduce Open Banking Legislation McMillan LLP On November 21, 2023, the Government of Canada released its 2023 Fall Economic Statement (the "Economic Statement").

Federal Fall Economic Statement 2023: Measures Relating To The Financial Services Sector Torys LLP On November 21, 2023, the federal government (the Government) released its 2023 Fall Economic Statement (the Statement). The Statement included several measures relating to the financial services sector.

The Digital Transformation: OSC Report On Artificial Intelligence In Capital Markets Borden Ladner Gervais LLP This month, the Ontario Securities Commission (OSC) in collaboration with Ernst & Young LLP published its first report (the Report) on the adoption and use of artificial intelligence...