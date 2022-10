ARTICLE

À l'expiration de la période de grâce ci-haut, une remise tardive s'accompagnera vraisemblablement d'intérêts qui s'appliqueront sur la valeur du PFNR qui devait être remis à compter de la date à laquelle il devait, au plus tard être remis. De plus, le non-respect de la LBNR peut entraîner une amende pouvant atteindre 5 000 $ pour une première offense et 15 000 $ en cas de récidive.

La LBNR établit la liste des biens non réclamés, qui comprend les PFNR. En règle générale, un produit financier est considéré non réclamé trois ans après la date à laquelle il devient légalement exigible par son ayant droit, s'il n'y a pas eu de réclamation, d'opération, ni d'instruction de la part de l'ayant droit depuis cette date et que celui-ci est domicilié au Québec.

Les détenteurs des biens non réclamés doivent les remettre annuellement à Revenu Québec qui en assure l'administration et cherche leurs ayants droit. Lorsque la recherche est infructueuse, les biens sont liquidés et la valeur récupérée est affectée au Fonds des générations.

