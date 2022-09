ARTICLE

En matière d'hypothèque mobilière sans dépossession, le droit de suite en cas de disposition du bien meuble est assujetti à certains tempéraments. Le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit ce qu'il advient de l'hypothèque lorsque le constituant se départit du bien grevé 7 . Ainsi, l'hypothèque ne survit pas à la vente du bien qui a lieu dans le cours normal de l'exploitation de l'entreprise du constituant. Par ailleurs, dans le cas d'une disposition qui n'est pas effectuée dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise du constituant, l'hypothèque ne peut continuer à grever le bien que si un avis de conservation de l'hypothèque est produit dans les 15 jours suivant le moment où le titulaire de l'hypothèque a été informé par écrit de la disposition du bien grevé 8 . Si cette formalité n'est pas respectée, le titulaire de l'hypothèque perd son droit de suite et l'hypothèque s'éteint dès lors. Il doit être noté que le droit de suite en matière mobilière ne devient précaire qu'après la réception de l'avis écrit mentionné à l'article 2700 C.c.Q., et ce, si rien n'est alors fait dans le délai de 15 jours qui suit la date de cet avis écrit 9 . Si le titulaire ne publie pas un avis de conservation, l'hypothèque s'éteint par le simple passage du temps et ne peut revivre.

Dans le cas des droits réels mobiliers sur les véhicules routiers pouvant faire l'objet d'une inscription sous fiche nominative et sous fiche descriptive, les deux fiches sont complémentaires 6 . Leur inscription sous fiche descriptive n'est toutefois pas obligatoire, elle est accessoire. Il dépend du choix du titulaire de l'hypothèque de s'en prévaloir. L'inverse n'est toutefois pas possible. On ne peut publier une hypothèque que sous une fiche descriptive sans également publier sous le nom du constituant.

Conformément au Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers (« RRDPRM ») 2 , l'inscription des droits réels mobiliers au RDPRM se fait sous une fiche nominative, c'est-à-dire en utilisant le nom du constituant de l'hypothèque et, dans les cas permis, l'inscription peut également l'être sous une fiche descriptive 3 , c'est-à-dire en utilisant la description des biens mobiliers hypothéqués et pour lesquels l'usage de la fiche descriptive est autorisé.

Le RDPRM est tenu par le Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers afin d'y publier les droits personnels et réels mobiliers s'y rapportant et qui sont susceptibles de publication 1 . Le présent texte se limite toutefois aux seules inscriptions relatives à la publicité des hypothèques mobilières sans dépossession (dans le présent texte, l'« hypothèque »).

