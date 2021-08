ARTICLE

[254] Même si la preuve par ouï-dire est recevable devant le Tribunal, elle n'ouvre pas la porte aux affirmations qui ne sont pas corroborées par une preuve claire, convaincante et non ambiguë. Par exemple, une affirmation de l'enquêteur à l'effet qu'il a constaté dans le cadre de son enquête qu'il y a eu placement auprès d'une personne doit être appuyée ou corroborée d'une preuve qui est déposée auprès du Tribunal ou qui est suffisamment précise pour que le Tribunal puisse en arriver à la même détermination .

[244] Or, devant l'importance des enjeux en cause pour l'intimée soit, entre autres, une demande de pénalité administrative de deux millions de dollars, le Tribunal rappelle la nécessité d'appliquer un haut degré d'équité procédurale dans son analyse de la preuve en l'instance .

[243] Le Tribunal rappelle que ses règles de preuve et de procédure permettent le ouï-dire, mais que cette permission est pondérée par l'exigence qu'une telle preuve offre des garanties raisonnables de crédibilité et doit se faire sous réserve des règles de justice naturelle.

[208] En conséquence, relativement aux ordonnances que le Tribunal doit rendre à l'égard de Nicolas De Smet et de Carol Hudson, le Tribunal s'en tiendra aux conclusions actuelles de l'acte introductif et ne se prononcera pas sur l'aide à Luc Roberge par Nicolas De Smet et Carol Hudson.

[203] Le Tribunal souligne qu'en l'absence d'une demande d'amendement faite en temps opportun et malgré que cette incohérence soit certainement le résultat d'une erreur, il ne peut à ce stade des procédures amender d'office les conclusions de la demande de l'Autorité et traiter de la notion d'aide de Nicolas De Smet et de Carol Hudson à Luc Roberge .

D'abord, le Tribunal rappelle qu'en principe un placement de valeurs mobilières doit se faire avec un prospectus, sous réserve de certaines exceptions qu'il revient à la personne qui souhaite s'en prévaloir d'établir 1 . Or, il précise que dans des cas manifestes où la preuve pertinente est disponible, le Tribunal peut soulever la question d'office et constater qu'une dispense est applicable :

Le 4 juin 2021, le Tribunal administratif des marchés financiers (« TAMF ») rendait un jugement au mérite dans l'affaire Autorité des marchés financiers c. Hudson, 2021 QCTMF 33. Au terme de celle-ci, le TAMF devait se prononcer sur une offre au public d'investir dans une affaire de dinars irakiens et de bons de chemin de fer sans prospectus visé ni inscription auprès de l'Autorité des marchés financiers (« AMF »).

