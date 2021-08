Nous sommes ravis de vous présenter l'infolettre du premier semestre de 2021 sur les FinTechs. Le secteur de la FinTech a connu un début d'année record au Canada et est sorti en force de la pandémie. Nous nous attendons à ce qu'il continue sur cette lancée au deuxième semestre de l'année 2021. Chez Fasken, nous sommes restés à l'affût de l'évolution de ce secteur au Canada et au-devant des dernières tendances, comme les systèmes bancaires ouverts, la modernisation des paiements, la technologie de la chaîne de blocs, la technologie de l'assurance, et plus encore. Notre équipe spécialisée en FinTech possède de l'expertise dans le domaine des services financiers, des technologies émergentes et des technologies de l'information, ce qui lui permet d'accompagner nos clients en ce qui a trait à toutes questions touchant aux FinTechs. Nous vous présentons ci-dessous quelques-uns des sujets que nous avons abordés en 2021 ainsi que certains éléments clés à surveiller.

Financement record dans le secteur des FinTechs en 2021

Le premier semestre de 2021 a été marqué par un niveau de financement record dans le secteur des FinTechs, avec un total de 61 transactions financées par du capital de risque pour 58 sociétés, pour un total de 2,71 G$ en financement. Ceci comprend toutes les rondes de financement basées sur du capital de risque, sur les investissements des investisseurs providentiels ainsi que des accélérateurs et des incubateurs, et ce, dans l'ensemble du secteur des FinTechs au Canada. En 2020, 113,58 M$ seulement avaient été investis dans 46 sociétés de FinTechs canadiennes. Nous pouvons en conclure que ce secteur prend de plus en plus d'ampleur sur le marché canadien. Nombreux sont ceux qui ont soulevé que la baisse de l'investissement en 2020 ainsi que la hausse qui a suivi en 2021 étaient en partie attribuables à la pandémie. Nous croyons pour notre part que l'écosystème des FinTechs est en pleine expansion et que cette tendance se maintiendra au cours du deuxième semestre de 2021.

Le mois de janvier 2021 a également été marqué par d'importantes opérations de financement au Canada et par la création de quatre nouvelles licornes (ou narvals, si vous préférez) du secteur de la FinTech: Wealthsimple, avec leur investissement récent de série D; Trulioo (seulement disponible en anglais), qui a clôturé un placement de série D; Dapper Labs (seulement disponible en anglais), qui a soulevé un tour important; et Clearco (anciennement Clearbank) qui a levé une importante offre de série C. Ces ententes de taille, rendues à un stade de développement avancé, stimulent la croissance du secteur de la FinTech au Canada : nous sommes à même de voir ces sociétés s'élever sur le marché international tout en conservant leurs racines canadiennes.

Les sociétés de FinTechs établies ne sont pas les seules entreprises à avoir sollicité des fonds en 2021. En effet, il y a également eu un afflux d'ententes au stade de développement précoce (financement d'amorçage par des investisseurs providentiels) avec 37 transactions au cours de cette période pour un montant total de 123,75 M$. Il est évident que le secteur de la FinTech est actuellement un « marché de fondateurs » où les capitaux sont abondants et où les fondateurs lèvent des fonds à un rythme sans précédent. Plusieurs attribuent la croissance du financement de démarrage à la pandémie. Les équipes qui ont choisi de ne pas mobiliser de financement pendant les premiers temps de la pandémie ont retardé leurs plus importantes rondes de financement et trouvé d'autres capitaux sur lesquels s'appuyer, soit en s'endettant ou en réduisant les coûts inutiles, comme les espaces de bureaux. Maintenant que le monde commence lentement à se « rouvrir », bon nombre de ces équipes ont décidé de se lancer sur le marché et ont réussi à obtenir du financement. D'un autre côté, nous constatons également qu'il y a davantage de financements d'amorçage, car ceux qui avaient la fibre entrepreneuriale avant la pandémie ont profité de leur licenciement pour se lancer en affaires et concrétiser leur vision.

Évènements sur les FinTechs chez Fasken

Fasken s'est récemment associé à des leaders avisés afin d'organiser deux évènements sur le thème de la FinTech. Le premier évènement était une conférence sur les systèmes bancaires ouverts au Canada. Accompagnés de l'honorable Colin Deacon (Sénat du Canada), Ben Harrison (Portag3) et Peggy Van de Plassche (Roar Growth), nous avons organisé une table ronde lors de laquelle nous nous sommes demandé comment faire des systèmes bancaires ouverts une réalité au Canada et quelle voie suivre pour y parvenir.

Notre second évènement (ce webinaire est seulement disponible en anglais) portait sur le thème important de la diversité et de l'inclusion dans le secteur des FinTechs. Nous avons organisé une causerie virtuelle intime en compagnie d'Hanna Zaidi (Wealthsimple) et de Laviva Mazhar (Luge Capital) qui ont eu la générosité de nous parler de leur parcours professionnel et de leur percée dans le secteur des FinTechs et de nous raconter quelques anecdotes personnelles.

Nouveaux développements concernant la réglementation

Le 1er juin 2021, les modifications apportées aux règlements en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la « LRPC ») sont entrées en vigueur. Les règlements modifiés de la LRPC comprennent désormais des règles et des définitions concernant la monnaie virtuelle, les comptes et les produits de paiement prépayés, et d'autres sujets connexes.

Pour plus d'informations, consultez le bulletin de Fasken à ce sujet, diffusé lors de la publication de ces modifications (ce bulletin est seulement disponible en anglais). Plusieurs autres modifications ont toutefois été apportées depuis; restez à l'affût, car nous les aborderons dans le cadre d'un prochain bulletin.

