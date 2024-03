当一个人签署遗嘱时,遗嘱的目的是在立遗嘱人去世后按照其意愿管理其遗产分配。遗嘱是给遗嘱执行人的指示,告诉他们立遗嘱人想让哪些人、组织或事业受益。

准备遗嘱是一件严肃的事情。在不列颠哥伦比亚省,如果一个人没有遗嘱,那么其遗产将被视为"无遗嘱遗产",其分配将仅限于《遗嘱、遗产和继承法》(Wills, Estates & Succession Act,"WESA")中规定的亲属分配方案。"亲属(parentelic)"一词指的是从死者祖先的后代中进行查找 1。一般来说,根据亲属分配方案,资产首先传给死者的配偶(如果有的话)和后代(如果有的话);如果没有配偶和后代,则资产分配给父母;如果父母过世,则资产分配给兄弟姐妹。如果兄弟姐妹也已过世,WESA规定资产分配给兄弟姐妹的子女[即侄女(外甥女)和侄子(外甥)]。

与准备遗嘱同样重要的,是将遗嘱原件保存在一个安全的地方,以便在死者去世后能找到遗嘱。如果遗嘱丢失了,那死者通过深思熟虑对遗产分配的愿望很可能会落空。根据WESA的亲属分配方案,遗产最终可能会落入疏远的、不重要的亲戚手中。

最近的一个法庭案件说明了未能将遗嘱保存在安全可靠的地方的危险和令人不快的后果。在芬森特遗产(Re Finsant Estate)一案中,不列颠哥伦比亚省最高法院需要解决当无法找到罗丝玛丽·芬森特(Rosemary Finsant)的遗嘱原件时如何处理她的遗产的问题。这份遗嘱是在她去世前20年签署的,规定她的遗产将归她最喜欢的侄孙女所有,她和这个侄孙女的关系非常亲密。在无遗嘱死亡的情况下,她的遗产将留给两个在世的她的兄弟姐妹的孩子 [即她的侄女(外甥女)和侄子(外甥)],而芬森特与这两个孩子的联系"相对有限"。

芬森特未婚,没有孩子,也没有在世的兄弟姐妹。没有人知道她把遗嘱放在哪里,在她死后,尽管进行了大范围的搜索,也没有找到遗嘱。一份遗嘱通知的搜索显示,遗嘱原件应该放在坎贝尔河的一个保险箱里;然而,法院指出,"事实上并不存在这样的保险箱"。遗嘱通知的搜索显示,芬森特的遗嘱是由当地的一名公证人准备的,该公证人能够拿出一份没有签名的副本,并确认原件已经交给了芬森特。

从法律上讲,法院必须决定芬森特女士的遗嘱是否丢失、被盗或被意外销毁,或者另一方面,它是否被故意销毁。正如法官所指出的,法院需要"在没有事实确定性的情况下提供法律确定性",这是在这类案件中经常需要法院承担的任务。正如在法律的许多领域一样,法院依赖于早期的案例,这些案例确立了解决此类问题的法律工具。首先,法院从长期以来形成的"销毁推定"入手,该推定认为,如果遗嘱为人所知最后是由死者持有,而在死者死后却未被发现,则推定遗嘱已被死者销毁。其次,与所有的法律推定一样,如果一方当事人试图依靠遗嘱的非原件副本,根据可能性平衡,证明遗嘱原件是在无意中丢失或放错地方的,那么销毁推定是可予驳回的。

利用这些法律工具,法院开始进行必要的分析,先假设芬森特女士的遗嘱是故意被撤销的,然后根据表明遗嘱实际上并不是故意被撤销的证据来评估是否要无视这一推定。正如法官解释的那样:

"最终的问题是......遗嘱更有可能由于立遗嘱人改变主意而故意销毁,还是更有可能丢失、被盗或意外销毁的。"

为了帮助回答这个问题,过去的案例确定了评估证据时需要考虑的许多因素,包括:遗嘱的条款是否合理;死者与受益人是否继续保持良好关系;死者的任何财物或文件是否、何时以及如何遭到毁坏;以及死者在照顾其个人物品时的性质和性格。在芬森特女士的案件中,法院得出的结论是,"几乎没有任何证据表明遗嘱发生了什么",并且"最可能的推论是没有找到遗嘱"。在做出这一判决并支持无遗嘱死亡时,法院评论道:"普通法推定不如实际证据那样满足查找事实的基础,但其优点是在无法获得确定性时为决策提供一些基准"。

芬森特女士是否打算撤销对她最喜欢的侄孙女的遗产遗赠,我们永远不得而知。众所周知,她唯一指定为受益人的人并没有继承遗产,相反,遗产被视为无遗嘱死亡的情况给了她的侄女(外甥女)和侄子(外甥),而芬森特女士生前只是偶尔见到他们。

如果您立了遗嘱,请将其保存在安全的地方,告诉您身边的人遗嘱所在位置并向BC省人口统计部(B.C. Department of Vital Statistics)提交遗嘱通知。如果您对遗产的想法改变,请签署新的遗嘱并让您身边的人知道。这些措施中的每一个步骤都将避免芬森特女士和她的侄孙女遭遇不幸的情况。

