Pour consulter l'ensemble de la décision : Gaspé Énergies inc. c. Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 2021 QCCQ 11747 .

Cette décision est, par ailleurs, intéressante en ce qui concerne l'obligation de motivation qui incombe au Ministre lorsqu'il rend une décision défavorable à un administré. Dans un contexte où, notamment, des notions techniques et scientifiques complexes sont en jeu et où l'administré a engagé des efforts et des frais substantiels dans le processus, le Ministre se doit d'exposer clairement les motifs de sa décision. En l'occurrence, la Cour du Québec juge que le Ministre n'a pas suffisamment motivé sa décision. Tel que mentionné ci-haut, le Ministre s'est contenté de refuser la demande en indiquant qu'il subsiste des risques quant à l'intégrité et la conservation du milieu hydrique. Or, l'administré pouvait s'attendre à ce que le Ministre réfute le contenu de son étude technico-environnementale en précisant notamment les risques subsistants, leur importance, la façon d'y suppléer et les normes qui ont été appliquées dans la prise de décision. À tout événement, le libellé de la décision ne permet pas à Gaspé Énergies de comprendre pourquoi la demande a été refusée, ni quelles modifications ou vérifications supplémentaires pourraient être effectuées afin d'obtenir l'autorisation convoitée.

Au regard de l'étude technico-environnementale jugée complète et satisfaisante, deux notes sous-ministérielles ont recommandé d'accorder l'autorisation. Au surplus, les ingénieurs, les conseillers et la directrice du Bureau des hydrocarbures, de même que la Direction générale des hydrocarbures et des biocombustibles, ont recommandé unanimement d'accorder l'autorisation. Toutefois, des considérations politiques ont émergé du cabinet du Ministre à l'aube de rendre la décision. En effet, à ce moment, le gouvernement se positionnait pour faire du Québec une référence dans le domaine des énergies renouvelables et de l'électrification en se dotant d'un Plan pour une économie verte.

Cette décision s'inscrit dans le cadre du projet Galt : un projet de production de pétrole léger se trouvant sur un territoire forestier situé à environ 20 kilomètres de la Ville de Gaspé. Le 7 octobre 2020, Gaspé Énergies obtenait d'une société sSur une licence de recherche de pétrole et de gaz naturel par cession autorisée par le Ministre. Le 25 février 2020, Gaspé Énergies déposait auprès du Ministre une demande de forage exploratoire en milieu terrestre conformément au Règlement. Entre les mois de mai et juillet 2020, Gaspé Énergies déposait, au soutien de sa demande d'autorisation adressée au Ministre, plusieurs documents dont une étude technico-environnementale analysant entre autres les contraintes environnementales, les mesures d'atténuation proposées et les risques résiduels faibles identifiés. Il est important de souligner qu'il s'agit de la première demande de ce type en vertu de la nouvelle Loi sur les hydrocarbures.

