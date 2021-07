ARTICLE

Le nouvel encadrement des sols faiblement contaminés prévu par le RPRT, le RSCTSC et le REAFIE est complété par le système de traçabilité des sols excavés, conformément à la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés – Plan d'action 2017-2021 . Ce système doit permettre un meilleur contrôle de la provenance, du mouvement et de la destination des sols excavés. À cette fin, le Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés a été adopté à la fin du mois de juin 2021, avec une entrée en vigueur progressive à compter de novembre 2021.

Ainsi, les sols faiblement contaminés doivent être utilisés dans un délai de 30 jours suivant leur réception sur le terrain où leur valorisation est prévue. En outre, le propriétaire du terrain récepteur des sols faiblement contaminés doit en vérifier l'admissibilité préalablement à leur réception. Différents renseignements doivent être consignés dans un registre à l'arrivée des sols, notamment la quantité de sols, ainsi que la nature et la concentration des contaminants. Les rapports d'analyse ayant servi à produire l'étude de caractérisation des sols reçus doivent être joints au registre. Lorsqu'il s'agit de sols valorisés avec une déclaration de conformité, des analyses additionnelles de sols doivent être faites lors de leur réception et consignées au registre. Le registre et les documents reçus doivent être conservés pour une période de 5 ans.

La déclaration de conformité doit comprendre les renseignements et documents prévus à l'article 41 du REAFIE, de même que l'étude de caractérisation prévue à l'article 2.12 du RPRT. Un formulaire de déclaration de conformité est disponible sur le site Internet du MELCC. Au besoin, le déclarant doit, dans les plus brefs délais, mettre à jour les renseignements et documents fournis dans sa déclaration de conformité.

