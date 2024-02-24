最近的网上帖子引起了人们对不列颠哥伦比亚省（BC省）政府拟议的《土地法》修正案的关注，该修正案旨在改变公共土地地表权属的决策方式。 BC 省的绝大多数土地是根据《土地法》管理的公共土地。拟议的修正案将允许BC 省政府根据《不列颠哥伦比亚省原住民权利宣言法》（B.C.'s Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act ，简称"DRIPA"）第 6 条和第 7 条与原住民管理机构（Indigenous Governing Bodies，简称"IGB"）与达成协议，以便能够作出共同决策，或在该协议管辖的区域做出地表权属决定之前强制要求寻求或可能获得 IGB的同意。

目前还没有立法草案，但政府正在通过其公众参与网站邀请公众在 2024 年 3 月 31 日之前就该提案提出意见。不幸的是，这一邀请参与最初并未宣布或广泛宣传，导致了不信任并削弱了公众信心。

鉴于《土地法》管理的公共土地用途广泛，包括码头、高尔夫球场、私人船舶停泊设施、浮动房屋社区、所有季节性度假村开发项目（包括水生土地）、沙子和砾石坑、涉及建筑材料的采石场、石油和天然气设施和井场的地表使用权以及其他地表用途。

考虑到这些变化的潜在影响，这篇文章旨在澄清对该提案产生的一些误解。

DRIPA 于 2019 年颁布，旨在确认《联合国原住民权利宣言》在 BC 省的适用。 我们预计，拟议的《土地法》修正案将利用 DRIPA 的现有机制，允许BC省内阁授权与 IGB 就以下事项达成协议：(a) 共同行使法定决策权，和/或 (b) 在行使法定决策权之前获得IGB 的同意。 DRIPA 的用语足够广义，包括一系列可能允许或要求联合决策的协议，和可能需要寻求或获得 IGB 同意的协议。

尽管目前还没有针对《土地法》修改的立法草案，但它可能看起来与《不列颠哥伦比亚省环境评估法》（the B.C. Environmental Assessment Act，简称"BCEAA"）第 7 条类似，在过去几年中已促成与原住民达成协议以进行决策。 根据 BCEAA 第 7 条，任何"可审查项目"（即为环境评估目的而可审查）如果符合以下条件，则未经原住民同意不得进行：

在条约土地上，并且与原住民的最终协议需要获得此同意，或 在内阁批准的与原住民达成的协议所涵盖的区域内，而该协议需要原住民的同意。

众所周知，最终的土地权和解协议可能包括要求原住民同意或批准在其定居土地上开展活动的条款，并规定了为条约所涵盖的其他土地领域形成决策的程序。

BCEAA 和 DRIPA 的创新之处在于，在土地权尚未解决的情况下，可能需要根据不同类型的协议获得 IGB 的同意。

根据政府迄今为止提供的信息，在BC 省政府没有与任何管辖特定土地决策的特定IGB达成协议的情况下，《土地法》修正案本身不会要求寻求或获得 IGB 同意。这些变化可能只会影响新的地表权属的签发，包括此类权属的条款和条件。水利、土地和资源管理部长内森·卡伦 (Nathan Cullen) 似乎表示，现有的《土地法》权属和现有权属的续展不会受到影响，但这还有待立法草案出台后进行观察。

无论如何，这可能会对此类协议涵盖的任何领域的新《土地法》权属产生重大影响。 在任何特定时间执政的省政府内阁都有权酌情决定在什么情况下愿意批准此类协议、以什么条件以及在哪些土地范围内批准此类协议。 在每种情况下，一旦DRIPA-《土地法》协议签订，该协议就会得到法律坚决保障。

这并不是说根据 DRIPA 协议的同意决定不承担任何责任。 2022 年，BC省《司法审查程序法》 (B.C.'s Judicial Review Procedure Act，简称"JRPA") 进行了修订，使 DRIPA 协议下的同意决定可以接受司法审查，这意味着可以在法庭上质疑这些决定。根据 JRPA 第 22 条，如果在行使法定权力（例如根据《土地法》决定是否签发地表权属）之前，按照根据 DRIPA 第 6 条或第 7 条签订的协议，需要寻求或获得 IGB 的同意，则 IGB 关于是否给予同意的决定可以接受司法审查。

在提出《土地法》修正案之前，政府已开始与一个IGB（Sechelt Indian Band）进行谈判，对于根据《土地法》第 11 条在一定区域内私人或商业码头的租赁或国有土地许可，联合行使权力。此外，B.C.省政府已根据 BCEAA与 IGB 签订了两项协议，涉及某些采矿项目的环境评估，而第三项协议已获授权进行谈判。

必须注意的是，不要将已宣布的《土地法》变更与有关地下权属的决定混为一谈。 特别是，"采矿租约"一词已在多篇文章中使用，但这应理解为指《土地法》下用于某些采矿作业的地表权属。 修订《土地法》的提案也不应与任何将矿产所有权制度引入 BC 省的努力相混淆，后者与BC 省最高法院去年秋天审理的《 Gitxaala 诉不列颠哥伦比亚省（首席黄金专员）2023 BCSC 1680》一案的裁决一致。这些是不同的举措。 有关 Gitxaala 裁决的讨论，请参阅我们之前的文章。

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