Il est anticipé que l'appel d'offres favorisera des projets solaires situés dans des milieux urbaines, qui bénéficient fréquemment d'une meilleure connectivité au réseau de transport et de distribution d'Hydro‑Québec. Plus précisément, le gouvernement du Québec a indiqué que l'appel d'offres serait conçu pour favoriser des projets pouvant utiliser des infrastructures existantes, tel que des grands toits, des stationnements et des friches industrielles et urbaines, minimisant les impacts environnementaux.

Ce nouvel appel d'offres solaire traduit l'intention du gouvernement du Québec d'élaborer les bases d'une industrie solaire au Québec afin de mieux comprendre comment l'énergie solaire se compare à d'autres sources d'énergie, telles que l'énergie éolienne, quant aux coûts et viabilité des projets, et comment elle pourrait être avenue vers plus d'innovation.

