ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Ces exemples de soutien financier direct et indirect du secteur public à l'égard de projets d'énergie nucléaire au Canada et à l'étranger, ainsi que l'intérêt croissant pour les obligations vertes dans le domaine de l'énergie nucléaire, sont autant de signaux forts pour le secteur privé quant au financement de nouveaux projets d'énergie nucléaire au Canada. Le succès de ces programmes et de bien d'autres sera essentiel si le Canada veut atteindre son objectif de carboneutralité.

Il y a également plusieurs exemples récents à l'étranger. Vers la fin de 2023, EDF (Électricité de France) a émis des obligations vertes de premier rang d'une valeur de 1,4 milliard de dollars pour financer son parc nucléaire existant. Plus récemment, en février de cette année, le Japon a émis la première tranche de son programme d'obligations de transition climatique, équivalant à 14,8 milliards de dollars. Ce financement sera utilisé pour la recherche et le développement, les programmes de subventions et d'autres initiatives axées sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris le financement de la recherche et du développement pour la production de réacteurs nucléaires de prochaine génération.

Le financement vert consiste à financer des projets qui ont une incidence positive sur l'environnement. Les obligations vertes constituent une catégorie d'instruments financiers utilisés dans le cadre du financement vert. Pour qu'une obligation soit considérée comme verte, l'émetteur doit avoir mis en place un cadre volontaire qui s'harmonise avec certains principes écologiques qui ont été établis, comme les Principes applicables aux obligations vertes élaborés par l'International Capital Markets Association (ICMA). Ces principes définissent l'utilisation et la gestion des produits, la sélection et l'évaluation des projets, ainsi que la communication de l'information aux investisseurs. L'« opinion d'une seconde partie » est souvent obtenue pour vérifier si le cadre de l'émetteur est conforme à ces principes et pour évaluer les résultats du projet en fonction de ces principes. Dans le contexte des engagements en matière d'ESG, les investisseurs ont démontré au cours des dernières années un intérêt de plus en plus marqué pour les émissions d'obligations vertes.

Dans les deux premiers bulletins de notre dossier sur l'énergie nucléaire, nous avons exploré le regain d'intérêt pour l'énergie nucléaire et les défis liés à l'approvisionnement en combustible nucléaire. Dans ce troisième numéro, nous examinons plus en profondeur les options de financement disponibles pour les projets nucléaires au Canada, y compris les obligations vertes, certains incitatifs fiscaux récemment établis et d'autres options de financement qui peuvent être offertes par l'entremise d'institutions fédérales canadiennes.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Energy and Natural Resources from Canada

The SEC's Final Rules On Climate Related Disclosure And What They May Mean For Canadian Issuers Fasken After several delays, 24,000 comment letters and litigation threats from various actors, the US Securities and Exchange Commission (SEC)...

Alberta's Long-Awaited Electricity Statutes (Modernizing Alberta's Electricity Grid) Amendment Act Is Proclaimed Bennett Jones LLP Nearly two years after receiving Royal Assent, the Government of Alberta proclaimed the Electricity Statutes (Modernizing Alberta's Electricity Grid) Amendment Act (the Act) on March 6, 2024.

Federal Impact Assessment In Flux: The Implications Of The Supreme Court's Decision In The Reference Re Impact Assessment Act Gowling WLG On October 13, 2023, Canada's Supreme Court found core components of the federal Impact Assessment Act ("IAA") to be unconstitutional. This is the first time a majority of the Supreme Court...

It's No Joke – Carbon Price Increase On April 1, 2024 MLT Aikins LLP On April 1, 2024, the price of carbon in Canada increases from $65 a tonne to $80 a tonne. In accordance with a 2021 federal benchmark, the carbon price will continue to rise...

Young Women In Energy Summit: Diversification Of The Energy Sector Bennett Jones LLP The 2024 Young Women in Energy (YWE) Summit took place in stunning Kananaskis at the beginning of March, where women from across Canada gathered to discuss the diversification...