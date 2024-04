ARTICLE

Deuxièmement, la personne chargée de l'enquête peut évaluer la crédibilité de la partie plaignante en comparant le témoignage qui y est retranscrit à la preuve orale fournie lors de l'entrevue, et ce, quel que soit la date à laquelle ladite plainte a été rédigée. Autrement dit, est-ce que les détails des allégations, tels que décrits dans la plainte, sont les mêmes que ceux partagés lors de l'entrevue? L'inconstance notée entre la plainte écrite et la preuve orale doit être matérielle. Par exemple, il peut s'agir d'une différence significative dans la durée d'un incident, sa gravité, les mots utilisés, son ampleur (le nombre de personnes présentes), sa fréquence, l'enchainement des évènements, etc.

De manière plus significative et comme suggéré plus haut, une plainte écrite peut s'avérer utile à l'étape de l'évaluation de la crédibilité de la partie plaignante. Tout d'abord, la plainte écrite peut servir de preuve corroborante lorsque celle-ci a été rédigée de manière contemporaine au(x) fait(s) allégué(s). Par exemple, une plainte rédigée quelques heures à peine après les évènements a plus de chances d'être un récit exact, ce qui peut ajouter à la crédibilité de la partie plaignante si sa preuve orale est similaire à celle-ci. Il convient donc de déterminer quand ladite plainte écrite a été rédigée.

Deuxièmement, à l'étape de l'entrevue initiale avec la partie plaignante, une plainte écrite donne une idée de ce qui est allégué, du nombre d'allégations et peut fournir des détails sur les incidents en cause. Pour cette raison, une plainte écrite peut servir de plan directeur pour préparer les questions à poser à la partie plaignante. Le but de l'entrevue sera donc de collecter les éléments manquants et de s'assurer de bien comprendre ce qui a été mentionné dans la plainte écrite.

