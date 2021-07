ARTICLE

L'arbitre a conclu que l'employeur ne disposait d'aucune preuve directe de mauvais traitements. Les deux autres travailleuses n'ont pas vu la plaignante frapper la résidente. Elles tenaient les bras et les mains de la résidente, et s'affairaient à ne pas se faire griffer. Bien qu'elles ont entendu un son décrit comme une «?gifle?», les deux travailleuses de soutien qui aidaient la plaignante n'ont pas immédiatement signalé l'incident. Il semble qu'elles n'étaient pas certaines que le son qu'elles avaient entendu était celui d'une gifle. Ce n'est que lorsqu'elles se sont parlé plus tard, alors qu'elles étaient seules, après la fin du quart de travail de la plaignante, qu'elles ont conclu que le bruit était une gifle. Compte tenu de la gravité de l'allégation et du fait que le bruit aurait pu être produit, comme le prétendait la plaignante, par une débarbouillette mouillée échappée qui serait tombée sur le plancher mouillé, l'arbitre a statué que cela ne suffisait pas à prouver une agression physique.

L'abus présumé s'est produit alors que la plaignante et deux autres préposées aux bénéficiaires aidaient à nettoyer la résidente après un épisode d'incontinence. Deux préposées aux bénéficiaires ont dû tenir les bras de la résidente et lui mettre des gants de toilette pour ne pas se faire griffer. La plaignante était en train de laver la résidente. Il a été allégué que la plaignante a giflé les fesses de la résidente pendant qu'elle la lavait et qu'elle lui a dit : «?Arrête d'être méchante. Pourquoi serait-elle la seule à s'amuser??» après que l'une des autres préposées aux bénéficiaires lui a demandé d'arrêter de provoquer et d'agiter la résidente, ce qui est contraire au plan de soins de la résidente. La plaignante aurait également tenté d'influencer l'enquête en communiquant avec ses collègues de travail après sa suspension.

L'employeur gère un centre d'hébergement et de soins de longue durée doté d'une unité sécurisée pour les résidents atteints de démence grave, de troubles cognitifs et/ou de problèmes de comportement. L'employeur a licencié une préposée aux bénéficiaires après qu'une enquête a déterminé qu'elle avait probablement fait subir des abus physiques et verbaux à une résidente âgée. La résidente était atteinte de la maladie d'Alzheimer et d'une démence grave. Elle était incapable de s'exprimer de manière cohérente et résistait souvent aux soins.

