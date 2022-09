ARTICLE

Un certain nombre de décisions rendues ultérieurement ont confirmé le maintien des politiques de vaccination obligatoire, notamment dans les affaires IAFF Local 3888 c. City of Toronto (Mandatory Vaccine Policy) 2 et Regional Municipality of York c. Canadian Union of Public Employees, Local 905 (Long Term Care Unit) 3 .

. une exigence de vaccination contre la COVID-19, définie comme étant remplie après deux doses (d'un vaccin à deux doses), n'est plus raisonnable compte tenu des preuves de l'efficacité décroissante de ce statut vaccinal et de l'incapacité à démontrer qu'il existe une différence notable dans le niveau de risque de transmission du virus entre les personnes vaccinées (au sens de la politique) et les personnes non vaccinées. En fait, les preuves permettent plutôt de conclure qu'il existe une différence négligeable dans le niveau de risque de transmission du variant Omicron entre une personne doublement vaccinée et une autre qui n'est pas vaccinée. Selon la définition de la politique, il n'y a plus de raison de retirer les employés non vaccinés du lieu de travail.

