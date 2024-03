ARTICLE

Il est à noter que le nombre d'années d'expérience requis pour le poste offert est déterminé par l'employeur et non par les autorités concernées. Par conséquent, même si un travailleur étranger temporaire cumule plus de 3 années d'expérience professionnelle dans un domaine pertinent, il est possible que l'employeur demande uniquement 2 ans d'expérience professionnelle, ce qui viserait alors le premier quartile du Guide des salaires.

